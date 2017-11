Parma Ascoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Parma Ascoli, diretta dall'arbitro Giua e in programma questo pomeriggio (ore 15) allo stadio "Ennio Tardini" e valevole per il quindicesimo turno del campionato di Serie B

Serie B

Parma Ascoli, diretta dall'arbitro Giua e in programma questo pomeriggio (ore 15) allo stadio “Ennio Tardini” e valevole per il quindicesimo turno del campionato di Serie B, metterà di fronte due compagini non solamente molto distaccate in classifica (tanto che la gara si presenta come il più classico dei testa-coda) ma anche partite in questo torneo con prospettive diverse. Infatti, se i ducali allenati da Roberto D’Aversa -pur con qualche piccolo scivolone- si trovano al quinto posto a inseguire le squadre che guidano la classifica (anche se a soli due punti di distanza dal Palermo capolista), l’Ascoli di Fulvio Fiorin si trova all’ultimo posto e in grave difficoltà, nonostante la zona-salvezza disti veramente un tiro di schioppo. Dunque, la sfida che andrà in scena questo weekend in terra emiliana costituirà per i gialloblu una sorta di esame di maturità per capire se i padroni di casa possono restare agganciati al treno-promozione, mentre i bianconeri ospiti proveranno a strappare un risultato positivo in una trasferta che, almeno sulla carta, pare proibitiva.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Parma Ascoli verrà trasmessa in diretta tv soltanto per gli abbonati al pacchetto Calcio del satellite a pagamento: il canale è Sky Calcio 1, ovviamente con la possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, che vi consentirà di seguire la partita di Serie B anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e senza costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Ma come arrivano le due compagini alla partita che andrà in scena allo stadio “Tardini” di Parma? Per quanto riguarda i ragazzi di D’Aversa, archiviato il KO interno con il Pescara, sono arrivate ben quattro vittorie nelle ultime quattro uscite, equamente distribuite tra mura amiche e trasferta: l’unica sconfitta da registrare è stata quella dello scorso 4 novembre a Frosinone contro una diretta concorrente per la promozione. Invece, nell’ultimo turno i gialloblu hanno espugnato il “Tombolato” di Cittadella per 2-1 e conquistando tre punti fondamentali per restare al quinto posto in compagnia del Bari. I bianconeri allenati da Fiorin, dal canto loro, sono reduci al contrario dal cocente 2-0 rimediato al “Cino e Lillo Del Duca” ad opera della matricola Foggia: la sconfitta, oltre a relegare i bianconeri all’ultima posizione in graduatoria, arriva dopo i KO esterni maturati a Carpi (4-2) e a Bari (3-0), mentre l’ultimo successo marchigiano risale al 24 ottobre, quando l’Ascoli si impose a sorpresa per 3-1 sullo Spezia, risultato che faceva peraltro seguito a un filotto di ben quattro pareggi e una vittoria esterna. Da allora, solo sconfitte per una compagine che nell’insidioso appuntamento di Parma vuol tornare a fare punti.

PROBABILI FORMAZIONI DI PARMA-ASCOLI

Passando ad analizzare quali saranno le probabili formazioni che scenderanno in campo sabato pomeriggio al “Tardini”, ecco quali potrebbero essere le scelte dei due tecnici di Parma e Ascoli. I ducali, rinfrancati dal successo in terra veneta, dovrebbero scendere in campo nuovamente con il collaudato 4-3-3 tanto caro a D’Aversa e che vedrebbe Frattali confermato tra i pali e protetto da una linea difensiva a quattro composta da Iacoponi e Lucarelli al centro mentre come terzini ecco Mazzocchi a destra e Gagliolo a sinistra. In mezzo al campo, chiavi del gioco affidate a Scozzarella con Munari e Scavone in posizione di mezzeali e a supportare il trio d’attacco, formato da Insigne, Baraye e Calaiò quale punta centrale. Per quanto riguarda invece l’Ascoli, il tecnico Fiorin dovrebbe presentare un 4-3-3 speculare a quello dei ducali ma votato meno all’attacco: in porta ci sarà sicuramente Lanni che avrà davanti a sé una difesa a 4 in cui De Santis e Cinaglia (oppure Gigliotti) faranno da cerniera centrale e la coppia Mogos-Mignanelli agirà sulle corsie esterne. Il pacchetto mediano potrebbe vedere la conferma di Parlati, Bianchi e Carpani mentre in attacco ci saranno Clemenza e Varela a supporto di Rosseti.

LA CHIAVE TATTICA

Tenendo conto delle rispettive posizioni di classifica e dello stato di forma con cui Parma e Ascoli si approcciano a questo match, è molto probabile che il canovaccio tattico della sfida che si giocherà in Emilia veda i gialloblu a trazione anteriore e che proveranno a sfruttare maggiormente la spinta sulle fasce dei due terzini, mentre l’esperto Munari in mediana si dedicherà meno a compiti di contenimento tentando anche qualche inserimento da dietro. Ovviamente, la chiave di volta sarà la capacità degli uomini di D’Aversa di imbeccare il bomber Calaiò: dunque occhi puntati sul più piccolo dei fratelli Insigne, meno geniale di Lorenzo ma capace comunque di fare la differenza nella cadetteria. L’Ascoli invece si presenterà con un 4-3-3 che però, di fatto, sarà un 4-5-1 molto abbottonato e nel quale solo il talentuoso Lores Varela avrà licenza di supportare più da vicino l’unica punta Rosseti: a centrocampo, invece, Fiorin chiederà gli straordinari ai tre mediani ed è soprattutto dalla loro capacità di contenere le sfuriate gialloblu e di ribaltare subito l’azione per innescare subito Varela che passeranno le sorti della compagine bianconera.

QUOTE E PRONOSTICO

Dando infine un’occhiata ai pronostici per il match tra Parma e Ascoli si nota facilmente come i bookmakers attribuiscano ai padroni di casa le proprie preferenze, non credendo dunque a un colpo esterno dei marchigiani: infatti, il successo dei gialloblu è quotato a 1.67 su Sisal Matchpoint mentre, ad esempio, per Unibet l’occorrenza del segno “2” pagherebbe invece ben 6 volte la somma giocata; infine, tra le quote più interessanti per gli scommettitori relative al pareggio c’è il 3.70 proposto da BetFlag. Passando all’analisi delle previsioni dei “bookies” su Under e Over, si nota come la Snai quoti a 1.77 l’eventualità di una gara con pochi gol mentre nel secondo caso potrebbe ingolosire gli scommettitori il 2.1 che PaddyPover propone nel caso in cui vengano messe a segno tre reti, ipotesi non certo remota visto il potenziale offensivo dei ducali.

