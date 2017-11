Perugia Carpi/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Perugia-Carpi streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie B per la 15^ giornata (oggi 18 novembre)

Perugia Carpi sarà diretta dall'arbitro Juan Luca Sacchi. La quindicesima giornata del campionato di Serie B propone questo pomeriggio alle ore 15.00 un incrocio che, almeno sulla carta, a inizio stagione era indicato tra i cosiddetti incontri di cartello: infatti, allo stadio “Renato Curi” il Perugia di Roberto Breda, notevolmente attardato in classifica, riceve la visita del lanciatissimo Carpi allenato da Roberto Calabro. Nonostante le aspettative che in estate c’erano attorno alla compagine umbra, la sfida che va in scena questo weekend si caratterizza per essere una sorta di testa a testa dato che i biancorossi si trovano attualmente al diciottesimo posto in classifica, con soli due punti in più del fanalino di coda Ascoli, mentre la formazione romagnola, nonostante un avvio di stagione con diversi alti e bassi, occupa il nono posto ma “vede” la vetta dato che sono solamente cinque le lunghezze che separano gli ospiti dal Palermo capolista.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Perugia Carpi verrà trasmessa in diretta tv soltanto per gli abbonati al pacchetto Calcio del satellite a pagamento: il canale è Sky Calcio 5 (per tutti gli altri, codice d’acquisto 410040), ovviamente con la possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, che vi consentirà di seguire la partita di Serie B anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e senza costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Per capire qualcosa in più della gara che andrà in scena sabato pomeriggio al “Curi” si può dare un’occhiata al ruolo di marcia recente di Perugia e Carpi, due compagini accomunate dalla scarsa costanza di rendimento in questo primo scorcio del torneo di cadetteria e quindi capaci di estemporanee imprese ma anche di inaspettate cadute. Per quanto concerne la squadra umbra, nelle ultime sei uscite sono arrivate ben quattro sconfitte (di cui tre consecutive) e due soli pari, rovinando così il buon avvio di stagione dei ragazzi di Breda: domenica scorsa i biancorossi sono stati battuti per 1-0 a Venezia, mentre in precedenza era arrivato solo un pari in casa contro l’Avellino. Dunque, nel match contro il temibile Carpi l’imperativo per i Grifoni è tornare a muovere la classifica e allontanarsi dalle zone basse: i biancorossi allenati da Calabro sono reduci da due gare casalinghe consecutive, nel corso delle quali hanno prima sconfitto per 4-2 l’Ascoli e poi sofferto una battuta d’arresto col Brescia, capace di imporre l’1-1 ai padroni di casa. Ad ogni modo, i carpigiani paiono in un migliore momento di forma e puntano a migliorare il recente “score” (9 punti conquistati sui 18 disponibili nelle ultime sei gare) per entrare in zona play-off.

PROBABILI FORMAZIONI DI PERUGIA-CARPI

In vista dell’appuntamento di sabato prossimo è già possibile ipotizzare, complici anche le indicazioni delle ultime gare e la situazione di squalificati e infortunati, con quali schieramenti potrebbero scendere in campo Perugia e Carpi. Dopo la sconfitta rimediata a Venezia, è probabile che Roberto Breda ridisegni in maniera diversa l’atteggiamento tattico dei biancorossi o comunque che vi siano delle novità di formazione: nel 4-3-1-2 dovrebbero trovare spazio il solito Rosati tra i pali e i due centrali Volta e Monaco che, assieme ai terzini Zanon e Pajac, comporranno il pacchetto arretrato. Il centrocampo a rombo vedrà Bianco in posizione di vertice basso, affiancato da Colombatto e Baldinelli in veste di mezzeali e Terrani a disimpegnarsi quale trequartista alle spalle della coppia d’attacco composta da Han e Di Carmine. Il Carpi invece dovrebbe rispondere con uno degli “abiti tattici” preferiti da Calabro, ovvero quel 4-4-2 tanto caro anche al suo predecessore Fabrizio Castori: tra i pali ci sarà Colombi, protetto da una linea a quattro composta (da destra a sinistra) da Sabbione, Ligi, Pioli e Pachonik; in mediana, invece, spazio a Jelenic e Pasciuti sulle fasce, mentre Verna e Mbaye comporranno la diga in mezzo. Infine, in attacco, conferma per Nzola e Malcore, reduce da un buon momento di forma.

LA CHIAVE TATTICA

Per quanto riguarda la chiave tattica del match tra Perugia e Carpi, non deve trarre in inganno il divario in classifica che c’è tra le due squadre: infatti, gli umbri sono comunque tra le formazioni del campionato di Serie B che propongono un gioco votato all’attacco e raramente rinunciano alla compresenza delle due punte e di un trequartista: le sorti dell’undici di Breda dunque passeranno soprattutto dai piedi di Terrani e soprattutto dal riscatto del giovanissimo Kwang-Song Han, l’attaccante nordcoreano esplodo a inizio stagione e che ultimamente ha un po’ le polveri bagnare. Per contro, il Carpi punta tutto soprattutto sull’organizzazione del collettivo e sugli oliati meccanismi di un 4-4-2 che, come l’anno scorso (nonostante il cambio di molti nomi in rosa), si basa sull’instancabile lavoro delle sulle fasce degli esterni per provare a innescare le due punte o a cercare l’inserimento personale convergendo verso il centro e liberando delle autostrade per le sovrapposizioni dei due terzini che, a turno, sono liberi di sganciarsi in avanti.

QUOTE E PRONOSTICO

I pronostici per la gara che al “Renato Curi” vedrà di fronte Perugia e Carpi indicano che i bookmakers, indipendentemente dalla posizione in classifica degli umbri, puntano decisamente sul fattore casa e quotano il segno a 1.88 il segno “1” (Better Lottomatica), mentre può essere interessante la proposta di Bwin in caso di pareggio (3.30): infine, Bet365 paga ben 5 volte la giocata una possibile scorribanda esterna dei romagnoli e, visto il loro buon momento di forma, potrebbe essere un’opzione che ingolosirà gli scommettitori più smaliziati. A proposito invece delle quote per l’Under e l’Over, i “bookies” pronosticano una gara non certo caratterizzata da goleade ma comunque nemmeno votata allo 0-0: per questo motivo, Sisal Matchpoint paga 1.65 volte la posta nel caso si scommetta su una partita con meno di tre reti, mentre sempre Bet365 quota con un interessante 3.65 l’Over.

