Pescara Pro Vercelli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pescara Pro Vercelli info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie B, valida per la 15^ giornata

18 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Pescara-Pro Vercelli, LaPresse

Pescara Pro Vercelli, partita diretta dall’arbitro Piscopo oggi, sabato 18 novembre alle ore 15.00 allo stadio Adriatico, sarà una sfida valida per la quindicesima giornata di Serie B. La classifica ci parla di un solo punto di differenza fra le due squadre e questa è senza dubbio una sorpresa, perché Pescara e Pro Vercelli erano partite con ambizioni senza dubbio molto diverse fra loro. Gli abruzzesi di Zdenek Zeman però non riescono a decollare e si ritrovano dunque con soli 17 punti, più vicini ai playout piuttosto che ai playoff: una situazione spiacevole per una squadra ambiziosa come il Pescara, servirebbe invertire la tendenza subito, con una vittoria.

La Pro Vercelli di Gianluca Grassadonia è però un avversario in evidente crescita: i piemontesi hanno raccolto appena 2 punti nelle prime sei giornate, ma da quel momento hanno cominciato a marciare ad un ritmo molto buono e se il campionato finisse oggi sarebbero salvi senza nemmeno bisogno dei playoff. Inoltre nelle ultime due giornate la Pro Vercelli ha vinto sia il derby contro il Novara in trasferta sia la difficile sfida contro l’Empoli, una delle big di questo campionato cadetto. I piemontesi dunque sono in forma, il Pescara è avvisato…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE PESCARA PRO VERCELLI

Pescara Pro Vercelli sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della tv satellitare, per la precisione su Sky Calcio 3 HD, il numero 253 della piattaforma Sky. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go a tutti gli abbonati alla televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le probabili formazioni, non ci dovrebbero essere dubbi per il modulo 4-3-3 del Pescara di Zeman. Gli interpreti dovrebbero poi essere i seguenti: in porta Fiorillo, protetto da una retroguardia a quattro con, da destra a sinistra, Zampano, Fornasier, Perrotta e Mazzotta. Nel terzetto di centrocampo ci attendiamo invece titolari Palazzi, Brugman e Carraro; infine, il tridente d’attacco dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Del Sole, Pettinari e Mancuso. Quanto alla Pro Vercelli, pure Grassadonia dovrebbe scegliere un 4-3-3, andando così a sfidare Zeman sul suo terreno preferito: Marcone in porta; in difesa Berra a destra, centrali Legati e Bergamelli, a sinistra Bruno; a centrocampo dovremmo vedere in azione Altobelli, Rocca e Castiglia, mentre il tridente d’attacco potrebbe essere composto da Morra, Raicevic e Firenze.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote, i favori del pronostico secondo la proposta dall’agenzia SNAI per il match Pescara Pro Vercelli vanno in modo chiaro ai padroni di casa abruzzesi: il segno 1 infatti è quotato a 1,75, mentre il segno 2 paga 4,50 volte la posta in palio; quanto al pareggio, il segno X è proposto alla quota di 3,65.

