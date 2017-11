Probabili formazioni/ Inter Atalanta: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 13^ giornata)

Probabili formazioni Inter Atalanta: diretta tv, orario, le ultime notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella partita per la 13^ giornata della Serie A

18 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Inter Atalanta, Serie A 13^ giornata (Foto LaPresse)

Inter Atalanta è il posticipo, o meglio uno dei posticipi, nella tredicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: allo stadio Giuseppe Meazza si gioca domenica 19 novembre alle ore 20:45. Un’Inter che, frenata dal Torino nell’ultima giornata di campionato, è scivolata al terzo posto in classifica ma resta a soli due punti dal Napoli, quindi con il sogno scudetto sempre vivissimo come confermato dalla solidità della squadra e dal grande avvio della stagione. L’Atalanta ha un passo leggermente più lento rispetto all’anno scorso, ma in questa stagione sta affrontando anche l’impegno di Europa League (dove è ad un passo dalla qualificazione ai sedicesimi): di fatto la classifica è più o meno quella che la società si aspettava. Andiamo subito a vedere i dubbi e le certezze nella mente dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Inter Atalanta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Inter Atalanta sarà trasmessa in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: dovete andare su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (con codice d’acquisto 409606 per i non abbonati al pacchetto Calcio) per il satellite, mentre sul digitale terrestre i canali per la partita di San Siro sarà Premium Sport, che è disponibile anche in alta definizione (HD).

LE CERTEZZE DI SPALLETTI

Luciano Spalletti conferma le sue scelte e avrà a disposizione anche Icardi, la cui infiammazione al ginocchio è rientrata: dunque il numero 9 sarà il riferimento offensivo della squadra, con Candreva e Perisic che come sempre partiranno larghi sulle corsie mettendo al centro palloni interessanti. Tra di loro continua a giocare Borja Valero: lo spagnolo sembrava essere stato bocciato nel suo ruolo di trequartista e invece è cresciuto di rendimento, così da confermare Matias Vecino nella cerniera mediana a protezione della difesa. Dove verrà affiancato da Gagliardini, che resta in vantaggio su Joao Mario: il portoghese si è fatto sentire circa lo scarso minutaggio, Spalletti però lo considera un titolare e dunque già in questa partita potrebbe trovargli spazio. Non cambierà sicuramente l’impostazione difensiva dell’Inter: Skriniar, forse il miglior giocatore di questo avvio di stagione in termini generali, sarà il centrale a fare coppia con Miranda (titolare in nazionale anche contro l’Inghilterra), con D’Ambrosio a destra e Nagatomo che resta favorito su Dalbert per la fascia mancina.

GLI 11 DI GASPERINI

Anche Gian Piero Gasperini ha le sue certezze, ma deve fare i conti con due tegole: la squalifica di Freuler e l’infortunio di Spinazzola, indisponibile anche per la nazionale a causa di una lesione muscolare. In mezzo al campo dunque dovrebbe esserci la coppia formata da Cristante, a oggi il cannoniere dell’Atalanta con 4 gol, e De Roon mentre sulla corsia sinistra Gosens sembra essere in vantaggio sulla concorrenza, in primis quella di Castagne che sembra più adatto per giocare a destra. Fascia che però è di competenza dell’olandese Hateboer, che sarà ancora titolare; per quanto riguarda l’attacco, ballottaggio tutto sloveno tra Ilicic e Kurtic ma il primo sembra essere favorito, la scelta dipenderà comunque dall’assetto che Gasperini vorrà dare alla sua squadra. Naturalmente Alejandro Gomez sarà al suo posto e Petagna - per lui quasi un derby, visti i trascorsi nelle giovanili del Milan - agirà da prima punta. Difesa confermata: Toloi e Andrea Masiello affiancano Caldara (in panchina va Palomino), in porta ci sarà Etrit Berisha reduce dagli impegni con la nazionale albanese.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA: IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 25 Miranda, 37 Skriniar, 55 Nagatomo; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Joao Cancelo, 21 Santon, 13 Ranocchia, 29 Dalbert, 10 Joao Mario, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Vanheusden

ATALANTA (3-4-2-1): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 33 Hateboer, 4 Cristante, 15 De Roon, 8 Gosens; 72 Ilicic, 10 A. Gomez; 29 Petagna

A disposizione: 91 Gollini, 28 G. Mancini, 6 Palomino, 95 Bastoni, 21 Castagne, 88 Schmidt, 32 Haas, 23 Melegoni, 27 Kurtic, 20 Vido, 7 Orsolini, 9 Cornelius

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: Freuler

Indisponibili: Spinazzola

