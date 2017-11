Probabili formazioni/ Napoli Milan: quote, le ultime novità live (Serie A 13^ giornata)

Napoli Milan si gioca alle ore 20:45 di sabato 18 novembre: siamo nella tredicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 e le due squadre si sfidano in una partita che rievoca le grandi sfide degli anni Ottanta, quando entrambe erano competitive per lo scudetto e in un paio di occasioni se lo sono giocato l’una contro l’altra. Oggi il Napoli vola, capolista con 32 punti e ancora imbattuto, e ha la grande occasione di rimettere le mani sul tricolore che manca da 27 anni; il Milan sta provando a ripartire dopo una serie di stagioni complicate, ma entrando in questa giornata accusa un ritardo di 13 lunghezze dalla vetta e già 9 dalla zona Champions League, senza contare che Lazio e Roma devono recuperare una partita. In più, quest’anno i rossoneri hanno sempre perso contro le big. Aspettando dunque che le due squadre scendano sul terreno di gioco, andiamo a vedere quali sono dubbi e certezze dei due allenatori analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Napoli Milan.

Un solo dubbio per Maurizio Sarri, il solito che riguarda il ruolo di mezzala destra: chi giocherà tra Allan e Zielinski? Il polacco è stato titolare nell’ultima di campionato, questa volta dovrebbe toccare al brasiliano che dunque completerà un centrocampo nel quale sono sicuri del posto capitan Hamsik e Jorginho, il quale ha ricevuto tanti elogi per la prima partita da titolare con l’Italia. Per il resto, il Napoli sarà il solito: ha recuperato anche Pepe Reina che dunque andrà regolarmente in porta, la coppia centrale in difesa sarà formata da Raul Albiol e Koulibaly mentre sulle fasce laterali agiranno Hysaj e Mario Rui, con il portoghese che, ritrovata la condizione, è stato scelto come sostituto di Ghoulam la cui stagione appare finita o quasi. Nessuna novità nemmeno nel reparto avanzato, per il quale la coperta resta corta: Sarri non fa troppo turnover là davanti e in una partita delicata come quella contro il Milan lancerà nuovamente Callejon a destra e Lorenzo Insigne, con quest’ultimo che dovrà reagire alla doppia delusione data dall’eliminazione dell’Italia e dal fatto di aver giocato appena 15 minuti nelle due partite di playoff, invocato da tutti i tifosi e perfino dai compagni di squadra ma lasciato in panchina a San Siro. La prima punta chiaramente sarà Dries Mertens, a caccia del titolo di capocannoniere che ha detto di voler provare a vincere.

I DUBBI DI MONTELLA

C’è qualche acciaccato in casa Milan: soprattutto Lucas Biglia, che dovrebbe farcela per essere in campo (in alternativa Montolivo è favorito su Locatelli). Anche Bonucci non è al 100%: oltre alla rottura del setto nasale, ha ricevuto un colpo al ginocchio ma dovrebbe essere della partita, comandando dunque la linea difensiva nella quale opereranno anche Cristian Zapata (o Musacchio, ma il colombiano sembra favorito) e Alessio Romagnoli. Ha pienamente recuperato Ricardo Rodriguez, tanto da essere stato l’uomo che ha portato la Svizzera ai Mondiali; sarà regolarmente schierato sulla corsia sinistra nella linea mediana, mentre a destra - pur con il recupero di Calabria, comunque non al top - verrà confermato Borini, uno di quelli che stanno facendo meglio in un avvio di stagione complicato. Kessie giocherà ancora al centro del campo: l’ivoriano arrivato dall’Atalanta è uno dei giocatori più utilizzati anche perchè non ha un cambio naturale; nel settore avanzato invece Vincenzo Montella dovrebbe confermare la scelta di Suso a supporto di Kalinic, ballottaggio per il ruolo di secondo trequartista con Bonaventura che, tornato a disposizione, contende una maglia a Calhanoglu e sarà titolare se dovesse dare accettabili risposte sul piano fisico.

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 37 Ounas, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Ghoulam, Milik

MILAN (3-4-2-1): 99 G. Donnarumma; 17 C. Zapata, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli; 11 Borini, 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 68 Ri. Rodriguez; 8 Suso, 5 Bonaventura; 7 Kalinic

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 15 Gustavo Gomez, 22 Musacchio, 20 Abate, 18 Montolivo, 73 Locatelli, 2 Calabria, 10 Calhanoglu, 9 André Silva, 63 Cutrone

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti

