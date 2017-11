Probabili formazioni/ Roma Lazio: quote, le ultime novità live (Serie A 13^ giornata)

Probabili formazioni Roma Lazio: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano allo stadio Olimpico nella tredicesima giornata della Serie A

18 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Roma Lazio, Serie A 13^ giornata (Foto LaPresse)

Roma Lazio, straordinario derby della capitale, si gioca alle ore 18 di sabato 18 novembre: la tredicesima giornata di Serie A 2017-2018 si apre con la partita più attesa, una sfida non solo caldissima a prescindere ma anche, per come stanno le cose in questo momento, una sfida tra due squadre che sono in corsa per lo scudetto. Magari nei favori del pronostico Roma e Lazio non erano schierate in prima linea, ma certamente per quello che stanno facendo in stagione hanno lanciato la loro candidatura: entrambe devono recuperare una partita e dunque, almeno virtualmente, sono ancora più vicine alla vetta del distacco attuale, che è di 5 punti per i giallorossi e di 4 per i biancocelesti. Vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero schierare in campo le loro squadre, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Roma Lazio.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote Snai per scommettere su Roma Lazio, tredicesima giornata del campionato di Serie A, sono disponibili, e ci danno le seguenti informazioni: la vittoria della Roma (segno 1) vale 2,30; il pareggio (segno X) è quotato 3,55 mentre la vittoria della Lazio (identificata dal segno 2) vi permetterebbe di guadagnare 2,95 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

I DUBBI DI DI FRANCESCO

La vigilia della partita in casa giallorossa è stata tutta segnata dalla speranza di recuperare Radja Nainggolan, fondamentale anche e soprattutto dal punto di vista della leadership per questo derby. Senza il belga, Eusebio Di Francesco manderebbe in campo Lorenzo Pellegrini, che ha già dimostrato di poter essere titolare nel centrocampo della Roma; ovviamente sarebbero confermate le scelte di Strootman sull’altra mezzala e di De Rossi, al centro delle notizie post-eliminazione dal Mondiale non solo per la reazione alla richiesta di scaldarsi ma anche, soprattutto, per aver chiesto personalmente scusa alla nazionale svedese riguardo i fischi che San Siro ha tributato al suo inno. Il resto dovrebbe cambiare poco: la Roma recupera Schick che però andrà solo in panchina, i titolari sugli esterni offensivi dovrebbero essere Perotti ed El Shaarawy (probabilmente con l’argentino dirottato a destra), la prima punta sarà ovviamente Edin Dzeko mentre in difesa si compone la coppia formata da Fazio e Manolas, già titolare lo scorso anno e grande segreto della solidità arretrata della squadra. A destra ci sarà ancora Florenzi, pur se Bruno Peres ha recuperato; a sinistra gioca Kolarov, Di Francesco però già prima della sosta aveva portato in panchina Emerson Palmieri (reduce dalla riabilitazione per la rottura del crociato) e conta presto di dargli qualche minuto per fargli ritrovare le sensazioni del campo.

LE SCELTE DI INZAGHI

La Lazio che corre verso il derby perde nuovamente Felipe Anderson: solo una manciata di giorni fa il brasiliano aveva parlato con ottimismo della sua presenza, ma è stato vittima di un nuovo affaticamento e rischia dunque di non essere nemmeno in panchina. Nella stessa condizione Wallace, altro lungodegente in casa biancoceleste; ci sarà invece Dusan Basta, ma sulla fascia destra il candidato è il rodato Marusic. Dall’altra parte ovviamente giocherà Lulic, e dunque il centrocampo della Lazio sarà lo stesso di sempre, con Parolo a fare compagnia a Lucas Leiva. Simone Inzaghi ha ormai trovato un assetto stabile e non intende cambiarlo: la difesa sarà sempre a tre con De Vrij che parte in posizione centrale guidando il reparto che si completa con Bastos e Radu (ancora una volta il rumeno stringe al centro dimostrando la sua duttilità), in porta ha recuperato Strakosha che era stato costretto a saltare le ultime amichevoli della sua Albania. Ciro Immobile torna dalla delusione della Nazionale ed è la prima punta della squadra: non avrà un sostituto di ruolo visto lo stop di Caicedo, all’occorrenza nel secondo tempo potrà dargli una mano Nani ma, per iniziare la partita, Inzaghi ovviamente si affida ai due trequartisti Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto, che hanno condiviso una attesa convocazione in nazionale (la prima per lo spagnolo, un ritorno dopo un anno e mezzo per il serbo).

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO: IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 6 Strootman, 16 De Rossi, 7 Lo. Pellegrini; 8 Perotti, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy

A disposizione: 28 Skorupski, 25 Bruno Peres, 55 Castan, 5 Juan Jesus, 15 Hector Moreno, 33 Emerson P., 30 Gerson, 21 Gonalons, 4 Nainggolan, 17 Cengiz Under, 23 Defrel

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Schick

LAZIO (3-4-2-1): 1 Strakosha; 15 Bastos, 3 De Vrij, 26 Radu; 77 Marusic, 6 Lucas Leiva, 16 Parolo, 19 Lulic; 18 Luis Alberto, 21 S. Milinkovic-Savic; 17 Immobile

A disposizione: 55 Vargic, 4 Patric, 27 Luiz Felipe, 13 Wallace, 33 Mauricio, 8 Basta, 96 Murgia, 66 Bruno Jordao, 30 Pedro Neto, 10 Felipe Anderson, 7 Nani

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: D. Di Gennaro, Caicedo

