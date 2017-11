Probabili formazioni/ Sampdoria Juventus: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 13^ giornata)

Probabili formazioni Sampdoria Juventus: diretta tv, orario, le ultime notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella partita per la 13^ giornata della Serie A

18 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Sampdoria Juventus, Serie A 13^ giornata (Foto LaPresse)

Sampdoria Juventus è una partita valida per la tredicesima giornata della Serie A 2017-2018: le due squadre scendono in campo alle ore 15 di domenica 19 novembre. A Marassi la Sampdoria cercherà di proseguire la sua striscia di vittorie casalinghe e, soprattutto, di avvicinare le primissime posizioni della classifica: in questo momento la squadra di Marco Giampaolo sta viaggiando in zona Europa League. La Juventus prima della sosta ha recuperato due punti al Napoli, ma è ancora dietro e rischia molto in questa trasferta, perchè le ultime uscite non sono state convincenti sul piano del gioco e gli impegni dei tanti nazionali potrebbe aver tolto qualcosa in termini di freschezza. Andiamo comunque a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa partita, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Sampdoria Juventus.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Conferme importanti per la Sampdoria: in porta ovviamente c’è Viviano dopo aver recuperato dall’infortunio, nel reparto difensivo troverà ancora spazio Gian Marco Ferrari che sarà preferito a Regini, mentre sulle corsie laterali agiranno Bereszynski e Strinic. A centrocampo ormai l’assetto proposto da Giampaolo è conosciuto e c’è meno turnover rispetto alla passata stagione: Praet e Linetty hanno netto vantaggio rispetto a Edgar Barreto perchè tatticamente l’idea è quella di avere un atteggiamento più offensivo schierando due mezzali che sanno inserirsi e guardare la porta. In mezzo a loro ovviamente Lucas Torreira, che ha aggiunto al suo arsenale di playmaker i gol e dunque può diventare ancora più determinante di quanto lo fosse già in precedenza. Sulla trequarti Gaston Ramirez sembra essere in vantaggio su Caprari - che molto probabilmente avrà il suo spazio a partita in corso - ovviamente non cambia la coppia centrale con Quagliarella, ex importante della partita e già a segno in passato contro la Juventus, che affiancherà Duvan Zapata.

I DUBBI DI ALLEGRI

I due slavi ci saranno: sia Pjanic che Mandzukic hanno recuperato dai problemi fisici e viaggiano verso una maglia dal primo minuto, il bosniaco nella cerniera mediana e il croato, che ha giocato titolare il ritorno dei playoff Mondiali contro la Grecia, che andrà invece a occupare lo spot di esterno sinistro sulla linea delle mezzepunte. Chi preoccupa è Cuadrado, uno dei più in forma nell’ultimo periodo ma alle prese con noie muscolari: Massimiliano Allegri valuta allora di dare il posto a destra a Douglas Costa, il cui rendimento è in netta ascesa. Dybala ha ritrovato il campo con l’Argentina e sarà il trequartista al servizio di Gonzalo Higuain, rifiorito in zona gol (a differenza del connazionale); a completare il centrocampo dovrebbe essere Khedira che resta favorito su Marchisio e Matuidi, mentre in difesa Rugani dovrebbe affiancare Chiellini, come Buffon chiamato a lasciarsi alle spalle la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale (anche lui, come il portiere, potrebbe lasciare la Nazionale). A destra ci sarà Lichtsteiner, a sinistra Alex Sandro in vantaggio su Asamoah.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS: IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): 2 Viviano; 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 13 G. Ferrari, 17 Strinic; 16 Linetty, 34 Torreira, 18 Praet; 90 G. Ramirez; 27 Quagliarella, 91 D. Zapata

A disposizione: 1 Puggioni, 92 Tozzo, 7 Sala, 19 Regini, 3 Andersen, 29 Murru, 8 E. Barreto, 28 Capezzi, 21 Verre, 11 R. Alvarez, 9 Caprari, 99 Kownacki

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: -

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 16 Szczesny, 2 De Sciglio, 21 Howedes, 15 Barzagli, 4 Benatia, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 8 Marchisio, 30 Bentancur, 14 Matuidi, 7 Cuadrado, 33 Bernardeschi

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: -

