Probabili formazioni Serie A, i dubbi, i moduli e le scelte degli allenatori (13a giornata). Andiamo a vedere le ultime novità sugli schieramenti che scenderanno in campo in queste ore

Dopo le due settimane di pausa per gli impegni delle nazionali, torna il campionato di calcio di Serie A. Nelle prossime ore si giocheranno le sfide relative alla tredicesima giornata della stagione 2017-2018, che inizierà oggi con due spettacolari anticipi, e che si chiuderà con la sfida di lunedì sera dello stadio Bentegodi di Verona. Andiamo quindi a vedere, partita per partita, le novità sulle probabili formazioni che scenderanno in campo.

PROBABILI FORMAZIONI DELLA 13a GIORNATA

Si comincia alla grandissima, con il derby di Roma fra i padroni di casa giallorossi e la Lazio, sfida di questa sera delle ore 18:00. Grande dubbio Nainggolan per Di Francesco, con il nazionale belga che ha un problema muscolare ma starebbe bruciando le tappe proprio per esserci nella stracittadina. Probabile prima convocazione anche per Schick, mentre è ancora out Bruno Peres. Florenzi nel ruolo di terzino destro, con Manolas a centro difesa. In avanti, El Shaarawy con Perotti e Dzeko. Nella Lazio, fuori Caceido, mentre sono da valutare le condizioni di Felipe Anderson. Nessuna novità rilevante nell’undici titolare. Sabato che proseguirà con il posticipo delle ore 20:45, quello fra il Napoli e il Milan al San Paolo. Sarri sceglie il suo classico 11 con Allan e Jorginho a centrocampo, mentre in difesa Hysaj a destra, con Mario Rui a sinistra. Nel Milan, Montolivo dal primo minuto al posto dell’infortunato Biglia, con Zapata in vantaggio su Musacchio. Si rivede Bonaventura, che prende il posto sulla trequarti di Calhanoglu.

La domenica della Serie A inizierà con la classica sfida delle ore 12:30, in questo caso, il match dello Scida fra Crotone e Genoa. Calabresi in campo con il classico 4-4-2, con Budimir e Trotta coppia di attaccanti. Fuori il solito Tumminello, nonché Kragl. Il Grifone si presenterà in Calabria con il nuovo tecnico Ballardini. Ipotizzabile un 3-4-2-1 con Lapadula terminale offensivo, spalleggiato da Taarabt e Rigoni. Nessun assente in casa ligure. Proseguiamo con Benevento-Sassuolo, gara in programma domani pomeriggio alle ore 15:00. De Zerbi sceglie il 3-4-2-1 con Armenteros punta centrale, e capitan Ciciretti (in gol contro la Juventus all’ultimo turno), sulla trequarti, affiancato dal giovane Cataldi. Indisponibili Costa e Iemmello. Negli emiliani, invece, solito 4-3-3 con Ragusa, Falcinelli e Politano tridente d’attacco. Ancora fuori Berardi, così come Adjapong e Duncan.

Proseguiamo con un altro dei big match di questo tredicesimo turno, ovvero, la sfida dello stadio Marassi di domani pomeriggio fra la Sampdoria e la Juventus. Giampaolo dovrebbe schierare i suoi con il solito 4-3-1-2 con Zapata e Quagliarella coppa confermatissima davanti, Gaston Ramirez sulla trequarti, e il gioiello Torreira in cabina di regia. Allegri sceglie De Sciglio e Rugani per la difesa, con Pjanic e Khedira in mediana, e dubbi sulla presenza di Cuadrado: in caso dovesse dare forfeit, pronto Bernardeschi. La Fiorentina volerà a Ferrara domani alle 15:00 per affrontare i padroni di casa della Spal. Semplici sceglie il solito 3-5-2 con Paloschi e Borriello in attacco, e Lazzari e Mattiello sulle due fasce. Ancora fuori bomber Floccari, così come il portiere Meret. La Fiorentina risponde con un 4-3-3 con Chiesa, Simeone e Gil Dias tridente offensivo. Attenzione a Badelj e Thereau le cui condizioni fisiche andranno monitorate in queste ore.

Torino-Chievo sarà un’altra delle partite che si giocheranno domenica pomeriggio. Mihajlovic conferma il nuovo modulo delle ultime uscite, il 4-3-3 con Belotti, Ljajic e Iago Falque davanti, e Niang che si accomoda quindi in panchina. Chievo invece in campo con un 4-3-1-2 con Meggiorini e Inglese coppia più avanzata, supportati dal trequartista Birsa. Spazio quindi alla sfida del Friuli fra Udinese e Cagliari. Delneri sceglie un 4-3-3 con tridente d’attacco De Paul, Maxi Lopez, Perica. Out Angella, Halfredsson e Behrami. Nel Cagliari, invece, possibile 3-5-2 con Sau e Pavoletti classica coppia d’attacco, mentre Faragò e Padoin saranno i due esterni. Ancora in dubbio Cragno.

L’Inter chiuderà questa domenica di Serie A, ospitando a San Siro dalle ore 20:45 l’Atalanta. Spalletti cambia poco rispetto alle ultime uscite, mandando in campo il suo classico 4-2-3-1 con Vecino e Gagliardini in mezzo, e Borja Valero trequartista. Risponde Gasperini con il 3-4-1-2, dove Petagna e Gomez saranno i due attaccanti, e alle loro spalle agirà invece Ilicic. Cristante si accomoda in cabina di regia. Infine il posticipo di lunedì sera fra Verona e Bologna. Scaligeri con il solito 4-3-3 con Romulo, Pazzini e Cerci tridente più avanzato. Out Valoti per squalifica nonché il giovane Kean, infortunato. Nei rossoblu, 4-3-3 con Verdi, Palacio e Krejci in attacco. Quest’ultimo sostituisce Di Francesco, out per i prossimi due mesi dopo il recente infortunio. Ancora fuori anche Mirante e Torosidis.

