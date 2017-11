Probabili formazioni Serie B/ I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (15^ giornata)

Probabili formazioni Serie B: le scelte, i dubbi e i moduli studiati dagli allenatori per i possibili schieramenti attesi in campo nella 15^ giornata del campionato cadetto.

18 novembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie B (LaPresse)

Il campionato di Serie B torna protagonista in questo fine settimana con la 15^ giornata prevista per la stagione 2017-2018: prima però di analizzare le scelte, i dubbi e i moduli degli allenatori per le probabili formazioni, andiamo a vedere che cosa ci propone il calendario per questo turno della cadetteria. La giornata come è noto è stata inaugurata venerdì con il match tra Frosinone e Avellino, mentre saranno ben 8 gli incontri che avranno inizio alle ore 15 di oggi sabato 18 novembre, ovvero: Brescia-Spezia, Empoli-Cesena, Entella-Venezia, Foggia-Ternana, Novara-Bari, Parma-Ascoli, Perugia-Carpi e Pescara Pro Vercelli. Due quindi i posticipi ovvero il match Salernitana-Cremonese di domenica 19 novembre alle ore 17.30 e il match Palermo-Cittadella in programma lunedi 20 novembre alle ore 20.30. Andiamo quindi ora a vedere e scelte degli allenatori per le probabili formazioni della 15^ giornata del Campionato di Serie B 2017-2018.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA SPEZIA

Per dare nuovo seguito alla striscia di risultati appena infranta, nel match casalingo di questo turno, Marino dovrebbe puntare sul 3-4-2-1 che vedrà Caracciolo unica punta con Longhi e Pepin a supporto. Risponderà Gallo con il 4-3-1-2 che vedrà Gilardino e uno tra Marilungo e Granoche in attacco con Mastinu come al solito sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CESENA

Per ritornare presto ai vertici della classifica della Serie B Vivarini per i suoi azzurri non farà a meno del 3-4-3 che vedrà tra i pali Minelli e davanti il terzetto composto da Di Lorenzo, Romagnoli e Luperto. Di contro però i toscani si troveranno un compatto 4-4-1-1 che vedrà in attacco Laribi e uno tra Jallow e Cacia.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA VENEZIA

Per il match casalingo della 15^ giornata di Serie B Aglietti dovrebbe puntare sul 4-3-1-2- con La Mantia e De Luca in attacco supportato da Nizzetto sulla trequarti. Inzaghi risponderà con il solito 3-5-2 che vedrà in cabina di regia Bentivoglio con Pinato e Falzerano ai fianchi e il duo Garofalo-Zampano all’esterno.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA TERNANA

Nel match ai gradini più bassi della classifica della cadetteria ecco che Stroppa di fronte allo Zaccheria farà conto sul suo 4-3-3 che vedrà in attacco Mazzeo prima punta con Beretta e Nicastro sulle ali. La squadra umbra di Pochesci si schiererà invece sul 4-3-1-2 con Caretta e Montalto prime puntate e Tremolada a supporto.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA BARI

Di fronte al pubblico del Piola Tedino farà di nuovo riferimento al 3-5-2 con Orlandi in cabina di regia e Moscati e Di Mariano a supporto: il duo Sciaudone e Calderoni copriranno le fasce esterne. Grosso invece schiererà i suoi con il 4-3-3 con un tridente offensivo composto da Improta, Cisse e Galano.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA ASCOLI

Il Parma di D’Aversa ha voglia di confermarsi di fronte al pubblico di casa: si punterà quindi sul 4-3-3 con Calaio al centro del tridente completato da Insigne e Baraye. Risponderà Fiorin con un 4-3-3 che vedrà di fronte a Lanni un terzetto composto da Mogos-Cinaglia e De Santis.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA CARPI

Breda per questo match casalingo, non farà a meno del 4-3-1-2. con Di Carmine e Han in attacco e Terrani sulla trequarti. Di fronte però gli umbri avranno i falconi di Calabro schierati sul 4-4-2 che consegnerà a Nzola e Malcore le maglie da titolari in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PRO VERCELLI

Zeman per questo match tra le mura dell’Adriatico opterà per il 4-3-3- con i soliti Del Sole Pettinari e Mancuso in attacco. Grassadonia risponderà con un modulo speculare che vedrà in attacco Morra e Firenze sull’esterno e Raicevic prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CREMONESE

Nel primo posticipo di questo turno della Serie B, Bollini schiererà i suoi sul 3-5-2: in cabina di regia ecco Ricci, con Signorelli e Minala ai lati e il duo Rizzo-Alex sulle fasce. Risponderà Tesser con un 4-3-1-2 con Piccolo sulla trequarti e il duo Brighenti-Mokulu in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO CITTADELLA

Tedino farà contro di utilizzare il 3-5-1-1 nello stadio di casa, con solo Coronado e Nestorovski, fresco di rinnovo, a sobbarcarsi la responsabilità di trovare la via del gol. I granata di Venturato sceglieranno invece il solito 4-3-1-2 con un reparto ampio di fronte al portiere Alfonso: Scaglia e Varnier saranno al centro mentre Pezzi e Salvi si occuperanno delle fasce.

