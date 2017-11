Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite (13^ giornata)

Pronostici Serie A: le quote e le scommesse per le partite in programma il 18, 19 e 20 novembre 2017, valide nella 13^ giornata del massimo campionato italiano.

18 novembre 2017 Michela Colombo

Dopo la sosta per le nazionali, impegnate negli ultimi match per le qualificazioni ai Mondiali 2018, il Campionato di Serie A torna protagonista in questo weekend con la 13^ giornata, con tanti incontri imperdibili di cui tra poco vedremo quote e scommesse fissati alla vigilia. Prima però di vedere che cosa ci dicono i pronostici dei 10 incontri in calendario nelle giornata del 18-19 e 20 novembre andiamo a vedere brevemente che cosa ci riserverà il programma ufficiale. Si partitr sabato 18 novembre con il botto: alle ore 18.00 ecco il Derby capitolino tra Roma e Lazio, a cui farà seguito alle ore 20.45 il big match Napoli-Milan. 7 gli incontri previsti invece per domani 19 novembre: il lunch match previsto alle ore 12.30 sarà tra Crotone e Genoa, mentre alle ore 15.00 avranno inizio Benevento-Sassuolo, Sampdoria-Juventus, Spal-Fiorentina, Torino-Chievo e Udinese-Cagliari. Alle ore 20.45 della domenica sera andrà in scena la partita tra Inter e Atalanta, mentre nel posticipo del lunedì sera alle ore 20.45 ecco lo scontro Verona-Bologna. Andiamo ora a vedere i pronostici stilati alla nostra redazione per le partite in programma nella 13^ giornata del Campionato di Serie A 2017-2018.

PRONOSTICO ROMA LAZIO

Nel derby della capitale appare difficilissimo fare un pronostico tra due delle squadre più in forma di questa prima parte della stagione. I biancocelesti pur nel vortice delle polemiche, competono da grandi alla quarta piazza e vantano con Ciro Immobile pure la prima posizione nella graduatoria marcatori dei campionato. Altrettante entusiasmante il cammino di Di Francesco e compagni: i giallorossi scenderano in campo sabato dalla quinta piazza della classifica del campionato e con appena una lunghezza di distacco in graduatoria dai laziali.

PRONOSTICO NAPOLI MILAN

Benchè la compagine di Sarri stia decisamente rallentando rispetto a inizio stagione, il Napoli rimane la favorita d’obbligo sabato sera, specialmente se consideriamo che difficilmente gli azzurri falliscono di fronte al San Paolo. Invece il Milan di Montella contro le grandi di questa stagione ha vissuto lunghi momenti di crisi: che la sosta abbia portato a qualche cambiamento in casa dei rossoneri?

PRONOSTICO CROTONE GENOA

Entrambe le formazioni si presentano in campo allo Scida dai gradini più bassi della graduatoria: difficile quindi immaginare un vincitore dichiarato. Se sulla carta i grifoni paiono più in forma e con elementi importanti in rosa (la partita inoltre sarà la prima di Ballardini in panchina), non dobbiamo dimenticare che gli squali tornano in casa dopo due vittorie conseguite contro due squadre di peso come Fiorentina e Bologna.

PRONOSTICO BENEVENTO SASSUOLO

La squadra degli stregoni torna in campo dopo il KO rimediato contro la Juventus prima della sosta: risultato a parte se consideriamo la prestazione messa in campo contro i bianconeri, possiamo davvero dire che i giallorossi sono i grandi favoriti domenica. Sulla carta comunque non va trascurato che il Sassuolo presenta individualità più importanti e decisive, oltre che vantare un ruolino di marcia nel confronto migliore.

PRONOSTICO SAMPDORIA JUVENTUS

Benchè la Sampdoria di Giampaolo sia una delle formazioni più convincenti in questa prima parte della stagione, specialmente in occasione di match casalinghi, la sfida al Marassi non dovrebbe avere storia. A favore dei bianconeri vanno infatti storico, palmares e stato di forma, oltre che l’ottimo piazzamento in classifica: i ragazzi di Allegri ritemprati alla sosta hanno voglia di tornare in vetta alla graduatoria.

PRONOSTCO SPAL FIORENTINA

Contro la formazione di Semplici, i viola di Pioli non dovrebbero far fatica a trovare una vittoria in trasferta pur magari con qualche sofferenza. Non dimentichiamo poi che la Fiorentina, partendo dalla nona piazza della classifica, ha voglia di tornare a vincere dopo i due KO rimediati nei precedenti turni contro Crotone e Roma, che hanno interrotto una bella striscia di risultati.

PRONOSTICO TORINO CHIEVO

Sfida aperta all’Olimpico tra Torino e Chievo: se da una parte i granata hanno voglia di vincere di fronte al proprio pubblico, grazie anche a un ritrovato Andrea Belotti, ora in perfette condizioni, il Chievo non sarà da meno. La compagine di Maran sta facendo vedere davvero belle cose e domenica in campo potrebbe dare davvero del filo da torcere a Mihajlovic e giocatori.

PRONOSTICO UDINESE CAGLIARI

Match difficile alla Dacia Arena, con i bianconeri che di fronte ai sardi potrebbero davvero esaltarsi. La squadra di Delneri dopo tutto ha voglia di confermarsi dopo gli ultimi due successi conseguiti su Sassuolo e Atalanta, e la formazione dei quattro mori potrebbe essere l'avversario ideale.

PRONOSTICO INTER ATALANTA

Sfida di gran peso quella tra Inter e Atalanta: i nerazzurri di Spalletti sono ora la terza forza del campionato con 30 punti ed appena due lunghezze da recuperare sulla capolista Napoli, vantando inoltre appena 3 pari e nessuna sconfitta a bilancio. Non brilla in classifica la Dea, che pure raccoglie traguardi importantissimi in Europa League. Tra Icardi e il Papu Gomez sarà davvero una sfida aperta tra bomber a San Siro.

PRONOSTICO VERONA BOLOGNA

Nel posticipo, il Bologna di Donadoni è atteso alla vittoria per recuperare terreno in classifica e soprattutto interrompere la striscia di KO rimediati in questi ultimi turni. Simile però la situazione del Verona, che pure vanta appena la 19^ posizione, con 6 punti e 8 da recuperare sui felsinei, impazienti di dimenticare il 3-2 subito contro il Crotone.

