Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (15^ giornata)

Pronostici Serie B: le quote e le scommesse sulle partite in programma il 18, 19 e 20 novembre 2017, valide per la 15^ giornata del campionato cadetto 2017-2018.

18 novembre 2017 Michela Colombo

Pronostici Serie B (LaPresse)

Il Campionato di Serie B torna protagonista assoluto con la 15^ giornata in programma per questo weekend di fine novembre. In attesa però di analizzare quote e scommesse fissate per i campi impegnati, andiamo a dare un occhio a che cosa ci riserva il calendario di questo particolare turno della cadetteria. La 15^ giornata come è noto è già stata inaugurata ieri dall’anticipo tra Frosinone e Avellino, ma sono ben 8 gli incontri previsti per il sabato 18 novembre alle ore 15.00 e quindi: Brescia-Spezia, Empoli-Cesena, Entella-Venezia, Foggia-Ternana, Novara-Bari, Parma-Ascoli, Perugia-Carpi e Pescara-Pro Vercelli. Due quindi i posticipi previsti: il primo sarà tra Salernitana e Cremonese, in programma domenica alle ore 17.30: sarà invece Palermo-Cittadella il Monday night di questa giornata del Campionato cadetto previsto per le ore 20.30. Diamo quindi uno sguardo più da vicino ai pronostici stilati dalla nostra redazione per le partite in programma per la 15^ giornata del Campionato di Serie B 2017-2018.

PRONOSTICO BRESCIA SPEZIA

Benché in classifica le due compagini non siano poi così distanti, al Rigamonti la Leonessa non dovrebbe avere grandi problemi a trovare un nuovo successo, utile per rimediare al KO e al successivo pareggio incassati contro Venezia e Carpi. Dopo tutto va ricordato che lo Spezia in trasferta finora non ha mai vinto, mentre il Brescia in casa ha comunque registrato 5 esiti utili.

PRONOSTICO EMPOLI CESENA

Complice il fattore campo e il piazzamento in classifica, oltre che il ruolino di marcia, per il match al Castellani il pronostico arride senza grande sforzo agli azzurri. L’Empoli di fronte al pubblico di casa poi finora ha raccolto ben 4 successi e un solo pari in 6 match disputati, mentre i romagnoli fuori di casa hanno raccolto appena un successo finora.

PRONOSTICO ENTELLA VENEZIA

Al Comunale di Chiavari il pronostico dovrebbe arridere alla squadra di Inzaghi, favorita da un ottimo ruolino di marcia fin qui osservato, oltre che dai numeri incoraggianti segnati fuori dalle mura del Penzo. I liguri dopo tutto, pur approdando a questo match dal pareggio contro l’Avellino, non hanno raccolto poi così tante soddisfazioni, come ben descrive la 19^ piazza occupata ora.

PRONOSTICO FOGGIA TERNANA

Pronostico aperto per il match tra Foggia e Ternana: se i Satanelli approdano al questo incontro della 15^ giornata dalla bella vittoria ottenuta contro l’Ascoli e dalla quindicesima piazza, va pure detto che i rossoneri in casa hanno vinto una sola volta. Difficile però prevedere che cosa potrà fare la compagine del Foggia, che ha appena registrato 3 pareggi di fila e fuori casa non ha ancora brillato.

PRONOSTICO NOVARA BARI

Appare davvero complesso assegnare a una tra Novara e Bari il titolo di favorita alla vigilia di questo turno della cadetteria. Le due squadre si contendono le posizioni più alte della classifica, ma al momento gli azzurri stanno vivendo una leggera flessione nei risultati, mentre i galletti approdano al Piola dal successo con il Pescara. Va però fatta questa precisazione: i piemontesi in casa hanno raccolto appena due successi, mentre i biancorossi fuori dal San Nicola hanno totalizzato solo due pareggi.

PRONOSTICO PARMA ASCOLI

Contro il fanalino di coda della graduatoria della Serie B, il Parma non dovrebbe far fatica a trovare una nuova vittoria che possa portare i ducali oltre la quinta piazza. Va però ricordato che finora i gialloblù al Tardini ha raccolto ben poco, appena 3 successi in 7 incontri disputati.

PRONOSTICO PERUGIA CARPI

Pur con qualche difficoltà, i falconi non dovrebbero far fatica a trovare una nuova vittoria al Curi, almeno sulla carta: gli emiliani registrano un piazzamento in classifica e uno stato di forma certamente migliore della squadra umbra, ferma alla 18^ posizione. Va però precisato che il Carpi in trasferta finora ha vinto una volta sola, realizzando nel contempo ben 4 pareggi.

PRONOSTICO PESCARA PRO VERCELLI

Dopo la sconfitta rimediata contro il Bari, la squadra di Zeman ha voglia di tornare a correre e salire in classifica: la 13^ piazza sta certamente stretta ai delfini. Se il fattore campo e il blasone sarebbero però a favore del Pescara, non va dimenticato che i piemontesi sono di ritorno da due successi di peso, di cui uno ottenuto contro il Novara nel derby.

PRONOSTICO SALERNITANA CREMONESE

Sfida aperta all'Arechi tra Salernitana e Cremonese, due formazioni molto vicine in graduatoria: i granata sono di ritorno dal pari contro il Cesena ma in casa finora hanno raccolto appena 2 vittorie. Di contro avrà la compagine girigiorossa, che dopo il KO rimediato contro il Palermo, ha voglia di far salire a quota 4 i successi rimediati fuori di casa.

PRONOSTICO PALERMO CITTADELLA

Di fronte al pubblico di casa, il Palermo non dovrebbe soffrire troppo contro i granata del Cittadella. Non dimentichiamo infatti che al Barbera i rosanero hanno registrato il quarto miglior rendimento del campionato con 4 vittorie e due pareggi, mentre il Cittadella fuori casa ha raccolto finora appena 2 vittorie.

© Riproduzione Riservata.