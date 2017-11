Pronostico Roma Lazio/ Il punto di Fernando Orsi (esclusiva)

Pronostico Roma Lazio: intervista esclusiva a Fernando Orsi sul Derby della Capitale, in programma oggi alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico, nella 13^ giornata della serie A.

18 novembre 2017 INT. Fernando Orsi

Pronostico Roma Lazio (LaPresse)

Stasera alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico si svolgerà il tanto atteso Derby della Capitale tra Roma e Lazio: una sfida sempre emozionante, piena di protagonisti di altissimo livello. L’incontro poi quest’anno risulta particolarmente importante dato che si troveranno di fronte due delle squadre più in forma di questa prima parte del Campionato della Serie A. Alla vigilia di questa 13^ giornata infatti la Roma scende in campo dalla quinta posizione della classifica con 27 punti, uno in meno rispetto alla Lazio di Inzaghi, appena sopra in graduatoria (ma ricordiamo che entrambi i club hanno un match da recuperare). Risulta quindi quasi impossibile fare un pronostico alla vigilia, dati i molteplici fattori in gioco, che rendono questo derby un evento unico. Per presentarlo abbiamo sentito l'ex giocatore e portiere della Lazio Fernando Orsi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo derby? Sarà un derby importante, che conta moltissimo, con le due squadre che stanno lottando per posizioni importanti in campionato, anche in vista della qualificazione alla Champions, o per lo scudetto.

Una sfida d'alta classifica: la tensione per il risultato potrebbe bloccare le due squadre? Diciamo che la posta in palio sarà alta e quindi un successo converrebbe sia a Roma che a Lazio. I tre punti sarebbero molto importanti per tutte e due le squadre.

Sarà una Roma che punterà tanto sul possesso palla? Penso che sarà una Roma aggressiva e una Lazio che giocherà corta, pronta alle ripartenze, a sfruttare gli spazi che potrebbe concedergli la formazione giallorossa.

El Shaarawy – Perotti confermati alla fascia? Credo proprio di sì, del resto El Shaarawy è molto cresciuto tecnicamente, è anche maturato. Ormai è diventato un calciatore di valore assoluto.

Potremmo vedere Schick in campo? Non credo proprio che Di Francesco voglia rischiarlo per il derby visto che Schick non sta ancora bene.

Quali le scelte tattiche di Inzaghi? Simone Inzaghi si sta dimostrando un grande allenatore e sicuramente preparerà al meglio questo derby. La Roma non è solo Dzeko, continua a vincere ed è una squadra da temere in tutti i reparti, con tutti i suoi calciatori.

Potrebbe giocare Felipe Anderson? No, non credo visto che Felipe Anderson è reduce da un infortunio molto importante. Non penso che scenda in campo con la Roma.

La vittoria nel derby potrebbe essere un crocevia importante per la Lazio che punta allo scudetto? Potrebbe essere, del resto ormai la Lazio sta continuando a crescere. Un successo nel derby, una vittoria così importante potrebbe essere veramente un crocevia per una Lazio in grado di puntare allo scudetto.

Roma e Lazio quindi tutte e due in lotta per vincere il campionato. Per il momento tutte e due stanno attraversando un grande momento di forma, sono nelle prime posizioni del campionato e potranno giocare le loro chances di successo finale se continueranno così.

Quali le loro ambizioni in Europa? Credo che la priorità resti sempre il campionato visto che ci saranno quattro posti per andare in Champions. Juventus, Inter, Napoli, Roma e Lazio dovrebbero contenderseli: un’occasione troppo importante da non lasciarsi sfuggire.

La Lazio potrebbe vincere l'Europa League? Non sarà semplice, è una competizione molto difficile.credo che in ogni caso che prima di tutto venga il campionato.

Il suo pronostico su quest'incontro. Potrebbe essere un pareggio ma sia Roma che Lazio dovrebbero provare a vincere visto che il Napoli giocherà in casa col Milan e avrà un impegno sulla carta facile. Staccarsi dal Napoli non sarebbe l'ideale.

(Franco Vittadini)

