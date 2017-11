RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: le partite di sabato (13a giornata)

Risultati Serie A classifica aggiornata, diretta gol live score: le partite di sabato (13a giornata). Inizia oggi il tredicesimo turno del campionato di calcio, con due big match

Edin Dzeko, attaccante Roma - LaPresse

Dopo la pausa per le nazionali, torna il campionato di calcio della Serie A. A partire da questa sera si giocherà la tredicesima giornata, che inizierà decisamente con il botto. In programma infatti due soli incontri, ma di livello assoluto anche perché in campo scenderanno tre squadre che occupano le prime cinque posizioni in classifica, e che ambiscono ad entrare nelle caselle da Champions League e a vincere lo scudetto.

I DUE BIG MATCH IN PROGRAMMA QUESTA SERA

Si comincia alle ore 18:00 con l’anticipo dello stadio Olimpico di Roma fra i padroni di casa giallorossi e gli ospiti della Lazio, derby della capitale. Si tratta di una delle stracittadine senza dubbio più belle degli ultimi anni, visto che entrambe le compagini stanno attraversando un ottimo momento di forma, e soprattutto, hanno mostrato nelle precedenti dodici uscite sprazzi di gran calcio. Roma che di punti ne ha ottenuti fino ad oggi 27, ma che deve recuperare una partita, quella con la Sampdoria posticipata per pioggia. Quinta in classifica la squadra allenata da Eusebio Di Francesco, ad un punto di distanza dalla Lazio, che invece ne ha ottenuti fino ad oggi 28, ma sempre con una gara da recuperare, quella contro l’Udinese di inizio mese. Una partitissima tutta da vivere che siamo certi regalerà grande spettacolo.

Sabato della Serie A che si chiuderà poi con il classico posticipo delle ore 20:45, quello dello stadio San Paolo fra la capolista Napoli e il Milan. I partenopei sono primi a quota 32 punti, e fino ad oggi non hanno mai perso, mentre i rossoneri sono ancora alla ricerca della propria identità, ed hanno ottenuto fino ad ora 19 punti, con tanti alti e bassi, viste le sei vittorie e le cinque capitolazioni. Partenopei che ovviamente vorranno vincere approfittando del calorosissimo pubblico di casa, ma la squadra di Montella tenterà di fare lo sgambetto agli avversari.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

Ore 18:00 Roma-Lazio

Ore 20:45 Napoli-Milan

Classifica: Napoli 32, Juventus 31, Inter 30, Lazio 28, Roma 27, Sampdoria 23, Milan 19, Torino 17, Fiorentina, Atalanta, Chievo 16, Bologna 14, Udinese, Cagliari, Crotone 12, Spal 9, Sassuolo 8, Genoa, Verona 6, Benevento 0

