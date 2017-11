RISULTATI SERIE B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: le partite in programma (15a giornata)

Risultati Serie B, classifica aggiornata, diretta gol live score: le partite in programma (15a giornata). Oggi si giocheranno otto gare relative al nuovo turno del campionato cadetto

Audero, Venezia - LaPresse

Dopo l’anticipo di ieri fra il Frosinone e l’Avellino, proseguirà quest’oggi la quindicesima giornata del campionato di Serie B, stagione 2017-2018. Nel dettaglio si giocheranno otto sfide, tutte alle ore 15:00. Il turno si chiuderà con i classici posticipi di domani sera e infine di lunedì. Andiamo quindi a vedere il programma di questa quindicesima giornata del torneo cadetto.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DELLA 15A GIORNATA DI B

Si comincia con la sfida del Venezia di Pippo Inzaghi, squadra che si trova a quota 24 punti ad una lunghezza di distanza dal Palermo. I veneziani voleranno in trasferta a Chiavari, per affrontare i padroni di casa della Virtus Entella, compagine che sta vivendo una stagione decisamente al di sotto delle attese, visti che i punti ottenuti in quattordici giornate sono fino ad ora solo 15, che valgono il quart’ultimo posto assoluto in graduatoria. Attenzione anche alla trasferta del Bari, che di punti invece ne ha 23 che valgono il quarto posto assoluto, e che giocheranno oggi pomeriggio in casa del Novara, undicesimo in classifica con 18 punti conquistati.

Di scena anche il Parma, quinto con 23 punti, gli stessi dei pugliesi, impegnato allo stadio Tardini contro l’Ascoli, fanalino di coda della Serie B a quota 13. Gara sulla carta relativamente facile anche per l’Empoli, settima formazione assoluta a quota 21, che ospiterà in Toscana il Cesena, penultimo a quota 14.

Proseguiamo con la gara del Renato Curi di Perugia fra due squadre che a inizio stagione avevano ambizioni ben differenti, ovvero, i padroni di casa perugini, partiti fortissimi ed ora diciottesimi dopo una serie continua di prestazioni negative e un cambio allenatore, nonché il Carpi, nono in classifica con appena 20 punti. Oggi pomeriggio giocherà anche un’altra formazione che potremmo inserire in gruppo con le due appena citate, leggasi il Pescara di Zdenek Zeman, che dopo la retrocessione dello scorso maggio avrebbe dovuto divenire una delle assolute protagoniste della Serie B, ma che dopo quattordici turni si trova invece a metà classifica, al tredicesimo posto assoluto, con appena 17 punti, un bottino decisamente al di sotto delle attese.

I Delfini ospiteranno al Via del Mare la Pro Vercelli, che invece di punti ne ha 16, poco più in basso proprio rispetto agli abruzzesi. Due le partite infine a completamento del programma odierno della cadetta: alle ore 15:00, al Rigamonti, spazio a Brescia-Spezia, mentre allo Zaccheria si terrà Foggia-Ternana, quattro squadre che occupano le zone medio-basse della graduatoria.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA

15:00 Brescia-Spezia

15:00 Empoli-Cesena

15:00 Entella-Venezia

15:00 Foggia-Ternana

15:00 Novara-Bari

15:00 Parma-Ascoli

15:00 Perugia-Carpi

15:00 Pescara-Pro Vercelli

Classifica: Palermo 25, Venezia, Frosinone 24, Bari, Parma 23, Cremonese, Empoli, Salernitana 21, Carpi 20, Cittadella, Novara, Avellino 18, Pescara, Brescia, Foggia 17, Pro Vercelli, Spezia 16, Perugia, Entella 15, Ternana, Cesena, 14, Ascoli 13

© Riproduzione Riservata.