Risultati Serie C, classifiche aggiornate, diretta gol live score: le partite in programma (15a giornata). Prosegue oggi il nuovo turno del terzo campionato di calcio italiano

Torna il campionato di Serie C. Dopo l’anticipo di ieri fra il Padova e la Triestina, oggi proseguiranno i match valevoli per il quindicesimo turno della stagione 2017-2018. Nel dettaglio si giocheranno tutte le gare del Gruppo C, escluso il posticipo di domani fra Catanzaro e Cosenza, nonché un anticipo del Girone A. Andiamo quindi a vedere il programma completo di questo nuovo sabato del terzo campionato di calcio d’Italia per importanza.

LE PARTITE IN PROGRAMMA OGGI

Cominciamo con il Girone A, quello costituto dalle squadre che militano nel nord/ovest-centro Italia. Come detto sopra, si giocherà una sola gara, precisamente quella delle ore 14:30 fra i sardi dell’Arzachena e i toscani della Lucchese. I primi sono al settimo posto assoluto, a quota 20 punti, mentre la compagine di Lucca , è leggermente più in basso, sempre con 20 lunghezze, ma al nono posto per una peggiore differenza reti. Voliamo quindi nel Girone C, dove, dicevamo, si giocheranno tutti i match tranne uno. Il Lecce è sempre la prima della classe, saldamente al comando a quota 33 punti, e impegnato quest’oggi nella sfida interna del Via del Mare contro la Reggina, che invece di punti ne ha conquistati fino ad oggi 17, che valgono il decimo piazzamento assoluto. Il Catania si conferma invece la seconda forza del campionato, con 28 punti, e oggi sarà impegnato nell’insidiosa trasferta campana contro lo Juve Stabia, formazione che occupa il nono posto a quota 17. Attenzione al Trapani, terza squadra in ordine di graduatoria con 25 punti, impegnato in Sicilia contro la Virtus di Francavilla, sesta compagine assoluta con 22 lunghezze, e una delle gare più interessanti di questo turno. Riposa il Siracusa, quarto a 23, mentre il Monopoli, quinto a 22, sarà impegnato nel derby pugliese a Bisceglie, undicesimi a quota 16 punti. Proseguiamo con un’altra gara senza dubbio meritevole di attenzione, quella fra i calabresi del Rende, settimi a quota 20, e i lucani del Matera, che invece sono subito dietro, ottavi con 18 punti sin qui ottenuti. A completare il quadro del quindicesimo turno del campionato di Serie C, le sfide di fondo classifica fra il Sicula Leonzio e la Casertana, quattordicesima e sedicesima forza stagionale, nonché Paganese-Fondi e Akragas-Andria, tutte squadre che sono in lotta per non retrocedere.

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE A

14:30 Arzachena-Lucchese

Classifica: Livorno 33, Pisa 27, Siena 25, Olbia 23, Viterbese 21, Monza, Arzachena, Carrarese, Lucchese 20, Piacenza 18, Arezzo, Pistoiese 16, Pontedera 15, Giana 14, Cuneo 13, Alessandria 12, Pro Piacenza 11, Prato 8, Gavorrano 7

RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE C

14:30 Sicula-Casertana

14:30 Trapani-Virtus Francavilla

14:30 Akragas-Andria

14:30 Juve Stabia-Catania

14:30 Paganese-Fondi

16:30 Rende-Matera

20:30 Bisceglie-Monopoli

20:30 Lecce-Reggina

Classifica: Lecce 33, Catania 28, Trapani 25, Siracusa 23, Monopoli, Virtus Francavilla 22, Rende 20, Matera 18, Juve Stabia, Reggina 17, Bisceglie 16, Catanzaro, Cosenza 15, Sicula, Fondi 13, Casertana 12, Andria, Paganese 10, Akragas 9

