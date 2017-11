Rende-Matera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

18 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Rende-Matera, LaPresse

Rende-Matera, diretta dal signor Santoro di Messina, sabato 18 novembre 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del fitto programma del sabato del girone C del campionato di Serie C, alla quindicesima giornata del girone d'andata. Sfida interessante e potenzialmente in grado di regalare sorprese: sabato scorso nella trasferta di Monopoli il Rende ha confermato di essere la matricola terribile di questo campionato, andando ad espugnare il campo dei pugliesi, protagonisti di una grande partenza in questa stagione, con una rete messa a segno da Rossini in apertura di ripresa. Un gol che ha consentito al Rende di issarsi da solo al settimo posto in classifica, con venti punti e sei vittorie già ottenuti nelle prime tredici partite di campionato.

Pur partendo con maggiori ambizioni rispetto alla neopromossa formazione calabrese, il Matera arriva a questo scontro a due punti di distanza dal Rende. La squadra di Auteri si è staccata proprio nello scorso turno di campionato, dopo il rocambolesco pareggio casalingo per tre a tre contro il Trapani: siciliani avanti di tre gol, poi una rete di Urso e due rigori trasformati (al secondo minuto di recupero del primo tempo e al quarto minuto di recupero del secondo) da Giuseppe Giovinco, hanno consentito ai lucani di strappare un punto che pareva davvero insperato a metà match.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA RENDE-MATERA

Non sarà possibile seguire la diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento della partita, ma si potrà, con un abbonamento o l'acquisto della singola partita sul sito elevensports.it, di vedere la diretta streaming video via internet dell'incontro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della sfida: il Rende scenderà in campo con Forte in porta e una difesa a tre composta da Germinio, Pambianchi e Porcaro. A centrocampo ci saranno Boscaglia e Rossini ad affiancare il marocchino Laaribi per vie centrali, Godano sulla fascia destra e il francese Blaze sulla fascia sinistra saranno invece i due esterni laterali. In avanti, il bosniaco Modic sarà confermato in posizione di trequartista alle spalle dell'attaccante argentino Actis Goretta, schierato come unica punta di ruolo. Risponderà il Matera con il portiere sloveno Golubovic dietro la difesa a tre formata dall'uruguaiano Fabrizio Buschiazzo Morel, da Scognamillo e da Di Franco. Urso e De Falco saranno i due centrali di centrocampo, mentre il brasiliano Angelo a destra e Sernicola a sinistra saranno gli esterni di fascia. Nel tridente offensivo spazio a Giuseppe Giovinco, Casoli e Battista.

LA CHIAVE TATTICA

Al 4-4-1-1 dell'allenatore del Rende, Trocini, sarà opposto il 3-4-3 di Auteri nel Matera. Per quanto riguarda i precedenti, le due squadre si sono affrontate quattro volte a Rende in campionato nella storia: i calabresi hanno vinto il primo e l'ultimo precedente, rispettivamente nelle stagioni 1980/81 e 1990/91, in entrambi i casi con il punteggio di uno a zero. Lo stesso con il quale il Matera ha ottenuto la sua unica vittoria a Rende, nella stagione 1988/89. L'anno precedente, nella stagione 1987/88, l'unico pareggio in Calabria tra le due compagini, con la sfida di trent'anni fa terminata sul punteggio di uno a uno.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote dei bookmaker molto equilibrate ma leggermente favorevoli al Rende, il cui successo interno viene quotato 2.45 da Betclic, rispetto a Bwin che offre a una quota di 2.90 l'eventuale affermazione esterna e a William Hill che moltiplica per 3.00 l'investimento sull'eventuale pareggio. Le quote sui gol sono fissate a 1.57 per l'under 2.5 secondo Unibet e a 2.39 per l'over 2.5 secondo Bet365.

