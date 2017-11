Roma Lazio/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Roma-Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 13^ giornata di Serie A

18 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Roma-Lazio, LaPresse

Roma-Lazio, diretta dall'arbitro Gianluca Rocchi della sezione di Firenze, sabato 18 novembre 2017 alle ore 18.00, sarà l'anticipo che aprirà ufficialmente la tredicesima giornata d'andata del campionato di Serie A. Il derby capitolino è sempre un appuntamento di straordinario interesse. Roma e Lazio lo vivranno stavolta lottando per l'alta classifica, dopo una partenza stagionale estremamente importante. I giallorossi finora ne hanno vinte nove su undici in campionato, anche se le sconfitte sono arrivate in due scontri diretti per il vertice, entrambi disputati in casa, contro Inter e Napoli. Eusebio Di Francesco all'inizio del suo ciclo tecnico sta stupendo anche per i risultati in Europa, in un girone molto difficile con Chelsea e Atletico Madrid i giallorossi sono a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale, con ottime possibilità di conseguire il primo posto nel raggruppamento.

Altrettanto brillante la Lazio che ha ottenuto finora un punto in più dei giallorossi, sempre con una gara da recuperare. La squadra di Simone Inzaghi ha già messo in bacheca un trofeo ed ha espugnato lo Juventus Stadium, e in Europa League con quattro vittorie su quattro nel girone ha già blindato qualificazione ai sedicesimi di finale e primo posto. Si prospetta una partita equilibrata in cui farà la differenza la condizione dei singoli. Per la Lazio qualche elemento affaticato in più, con Immobile e Milinkovic-Savic 'spremuti' dalle rispettive Nazionali. Roma in ansia per Radja Nainggolan che potrebbe saltare l'appuntamento per un problema muscolare. La Lazio non vince il derby d'andata in campionato dal 2012, ma era un Lazio-Roma: per trovare un Roma-Lazio vinto in autunno dai biancocelesti in campionato bisogna risalire addirittura al derby d'andata della stagione 1997/98, tre a uno con reti di Mancini, Casiraghi e Pavel Nedved.

ROMA LAZIO, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE ROMA-LAZIO

Sfida che sia gli abbonati Sky sia gli abbonati Mediaset Premium potranno seguire in diretta tv. I primi potranno collegarsi sui canali 206 (Sky Super Calcio HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD) del satellite, i secondi sul canale Premium Sport HD del digitale terrestre pay. La diretta streaming video via internet sarà offerta agli abbonati alla piattaforma satellitare sul sito skygo.sky.it, agli abbonati al digitale sul sito play.mediasetpremium.it.

IL CONTESTO

La Roma arriva all'appuntamento del derby lanciata da cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Dopo tre vittorie di fila per uno a zero contro Torino in trasferta e Crotone e Bologna in casa, la squadra di Di Francesco ha ottenuto uno strepitoso tre a zero in Europa contro il Chelsea di Antonio Conte, sempre allo stadio Olimpico. Prima della sosta, il quattro a due in casa della Forentina con doppietta del brasiliano Gerson e gol decisivi nella ripresa di Manolas e Perotti. La Lazio di partite ufficiali di fila ne ha vinte invece nove, sei in Serie A e tre in Europa League, le ultime in trasferta a Bologna e a Benevento in campionato e in casa contro il Nizza in campo continentale. Nel turno prima della sosta la Lazio ha visto però rinviato l'impegno contro l'Udinese, rinviato a gennaio per il nubifragio caduto sullo Stadio Olimpico. Nello scorso campionato, la Lazio è tornata a vincere il derby di campionato in casa dei cugini giallorossi, a cinque anni di distanza dall'ultima volta. Il 30 aprile 2017 tre a uno per i biancocelesti, doppietta di Keita e gol di Dusan Basta, con De Rossi che aveva trovato momentaneamente il pareggio su rigore. L'8 novembre 2015 la Roma ha vinto l'ultimo derby casalingo in Serie A contro la Lazio, due a zero con rigore trasformato da Dzeko e raddoppio di Gervinho. L'ultimo pareggio in un Roma-Lazio è il due a due dell'11 gennaio 2015, i giallorossi con una doppietta di Francesco Totti rimontarono il doppio vantaggio laziale firmato da Stefano Mauri e Felipe Anderson.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote dei bookmaker equilibrate vista la distanza estremamente esigua tra le due squadre in classifica, la vittoria della Roma viene comunque considerata il risultato più probabile, quotata 2.35 da Betclic, mentre Bwin alza fino a 3.50 la quota relativa al pareggio e William Hill moltiplica per 3.00 quanto investito sul successo della Lazio. Over 2.5 quotato 1.57 da Bet365, under 2.5 proposto a una quota di 2.43 da Unibet.

