Trapani-Francavilla/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Trapani-Virtus Francavilla, diretta dal signor Vigile di Cosenza, sabato 18 novembre 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide di apertura della quindicesima giornata d'andata del campionato di Serie C, nel girone C. Scontro tra due squadre ambiziose separate da tre soli punti in classifica. Terzo in classifica in solitudine a quota venticinque punti, il Trapani può mangiarsi le mani per l'opportunità sprecata nello scorso turno di campionato a Matera: in vantaggio di tre reti, la squadra di Calori si è fatta rimontare dai lucani con due rigori trasformati da Giuseppe Giovinco nei minuti di recupero dei due tempi. In più, il passaggio dallo zero a tre al due a tre è arrivato nei minuti finali del primo tempo, quando dopo un inizio di match strepitoso il Trapani sembrava avviato a una tranquilla gestione della gara.

I siciliani hanno visto allontanarsi di nuovo il Lecce capolista a otto lunghezze di distanza ed il Catania secondo a tre punti, ma è sul piano della continuità che il tecnico Calori si aspettava un altro tipo di segnale. Continuità che sta trovando la Virtus Francavilla, reduce da un brillante successo per due a zero contro l'Akragas in casa, firmato dalle reti di Saraniti e Madonia. Sette punti nelle ultime tre partite di campionato per i pugliesi, che come l'anno scorso si stanno imponendo come realtà d'alta classifica, in grado sicuramente di puntare ai play off di fine stagione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA TRAPANI-FRANCAVILLA

La diretta tv della partita non sarà trasmessa da nessuno dei canali televisivi free o pay, ma tutti gli abbonati o gli utenti registrati che acquisteranno la partita sul portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet del match.

PROBABILI FORMAZIONI

Queste le probabili formazioni che si daranno battaglia presso lo stadio Provinciale di Erice: Trapani in campo con Furlan in porta e una difesa a tre composta da Pagliarulo, Rizzo e Silvestri. A centrocampo mancherà Maracchi, squalificato poiché espulso per doppia ammonizione nel match di Matera. Al suo posto, Girasole affiancherà Bastoni e Palumbo nella zona centrale di centrocampo. Sulla fascia destra si muoverà Fazio, mentre l'esterno laterale mancino sarà Marras. In attaco, confermata la coppia formata da Evacuo e Murano. Risponderà la Virtus Francavilla con Albertazzi schierato in porta alle spalle dei tre difensori cetrali Maccarone,Pino e Prestia. La fascia destra sarà presidiata da Albertini, sul versante mancino si muoverà Agostinone mentre i tre centrali di centrocampo saranno Mastropietro, Biason e Sicurella. In attacco, confermato il tandem Saraniti-Viola.

LA CHIAVE TATTICA

Le due squadre si affronteranno con moduli speculari, 3-5-2 da una parte e dall'altra, scelta tattica sia per il tecnico del Trapani, Calori, sia per l'allenatore della Virtus Francavilla, D'Agostino. Scontro in panchina tra due nomi noti del recente passato in Serie A. Non ci sono precedenti recenti tra le due formazioni, col Trapani negli ultimi anni impegnato nel campionato di Serie B e la Virtus Francavilla affacciatasi solo nella passata stagione alla ribalta del professionismo.

QUOTE E PRONOSTICO

Trapani nettamente favorito dai bookmaker, con la vittoria interna dei siciliani fissata ad una quota di 1.85 da William Hill, mentre Bet365 alza fino a 3.50 la quota per il pareggio e moltiplica per 5.00 l'investimento sull'eventuale successo esterno dei pugliesi. Le quote per i gol realizzati sono fissate da Unibet a 2.16 per l'over 2.5 e a 1.62 per l'under 2.5.

