Video/ Padova Triestina (2-1): highlights e gol, tabellino della partita (Serie C 15^ giornata)

Video Padova Triestina (2-1): highlights e gol, tabellino della partita di Serie C, anticipo della 15^ giornata nel girone B (venerdì 17 novembre)

Video Padova Triestina (2-1)

Il Padova sconfigge la Triestina nella quindicesima giornata del campionato di Serie C (2-1). I biancoscudati si confermano in un buon periodo di forma e regalano alla propria tifoseria l'ennesima vittoria di questa prima parte di stagione. Nella sfida dell'Euganeo, la formazione allenata da Bisoli ha trovato una Triestina agguerrita, capace di lottare fino all'ultimo. I veneti la sbloccano alla prima vera occasione, al quarto d'ora, quando Capello suggerisce per Tabanelli, che da buona posizione non fallisce. Il Padova rallenta e alla mezzora ne paga le conseguenze: Meduri è perfetto nello stacco di testa che a sorpresa vale il pareggio della Triestina. Gli ospiti si galvanizzano e sfiorano persino il raddoppio. Il Padova sembra spento, ma nella ripresa ritrova la via del vantaggio grazie ad uno dei suoi giocatori migliori, Capello. Il biancoscudato salta più in alto di tutti su un cross invitante dalla destra e mette la firma sul suo settimo gol in campionato. L'Euganeo esplode di gioia, il Padova vince ancora e sogna la promozione in Serie B. Di seguito il tabellino ufficiale dell'incontro.

TABELLINO

Padova-Triestina 2-1 (14' Tabanelli, 29' Meduri, 62' Capello)

PADOVA (4-3-1-2): Bindi; Madonna (20' Ravanelli), Cappelletti, Trevisan, Contessa; Tabanelli (69' De Risio), Pinzi, Belingheri; Capello (74' Russo); Guidone (74' Chinellato), Marcandella (74' Cisco). A disposizione: Merelli, Burigana, Zambataro, Zivkov, Mandorlini, Serena, Mazzocco. All. Bisoli

TRIESTINA (4-3-3): Boccanera; Troiani, El Hasni, Aquaro (16' Codromaz), Pizzul (74' Libutti); Meduri, Porcari (74' Petrella), Bracaletti; Bariti, Arma, Mensah. A disp: Perisan, Hidalgo, Langwa, Celestri, Acquadro, Pozzebon. All. Sannino

Arbitro: Fabio Pasciuta di Agrigento (assistenti Maccadino-Vitaloni) Note spettatori 5254 (3555 abbonati + 1699 paganti). Ammoniti Trevisan, Troiani, El Hasni, Porcari.

© Riproduzione Riservata.