Alessandria Viterbese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, risultato live

Diretta Alessandria Viterbese, streaming video Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quindicesima giornata nel girone A della Serie C

19 novembre 2017 Fabio Belli

Alessandria, sfida alla Viterbese (foto LaPresse)

Alessandria-Viterbese, che sarà diretta dall'arbitro Federico Dionisi e si gioca domenica 19 novembre alle ore 14.30, sarà una delle sfide valevoli per il programma della quindicesima giornata d’andata nel girone A del campionato di Serie C 2017-2018. Al Moccagatta si giocherà uno scontro fra due squadre in difficoltà: l’Alessandria si è ormai arresa all’idea di non poter ripetere lo strepitoso campionato di un anno fa, in cui ha sfiorato il salto in Serie B in due riprese, prima perdendo d’un soffio il primo posto nel testa a testa con la Cremonese, poi perdendo la finalissima dei play off contro il Parma. Dopo aver battuto l’Olbia in casa con un perentorio quattro a zero, per i Grigi è arrivata una nuova sconfitta a Lucca a dimostrazione di come ancora la giusta continuità sia lontana. La Viterbese, dopo l’ultimo pareggio casalingo contro la Pistoiese, ha esonerato anche il tecnico Nofri Onofri dopo aver allontanato Bertotto. Il club del presidente Camilli ripartirà da Sottili in panchina, con la squadra senza vittorie da cinque partite in campionato, ma comunque ancora nella zona medio-alta della classifica a quota ventuno punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Alessandria Viterbese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA VITERBESE

Allo stadio Moccagatta di Alessandria scenderanno in campo queste probabili formazioni. Grigi padroni di casa schierati con Agazzi a difesa della porta, l’argentino Casasola in posizione di terzino destro e Pastore in posizione di terzino sinistro, mentre Gozzi e Giosa copriranno la zona centrale della retroguardia. I due centrali di centrocampo saranno Gazzi e Branca, mentre Sestu si muoverà sulla mediana sulla corsia laterale di destra e Nicco sulla corsia laterale di sinistra. In attacco, l’altro argentino Gonzalez farà coppia con Marconi. Risponderà la Viterbese con Iannarilli in porta e una difesa a tre composta da Sini, Pacciardi e Celiento. A centrocampo, zona centrale presidiata da Baldassin, Cenciarelli e Musacci, mentre Peverelli sarà schierato come esterno di destra e Varutti come laterale mancino. L’albanese Kabashi farà coppia con Razzitti sul fronte offensivo.

TATTICHE E PRECEDENTI

Tatticamente si confronteranno il 4-4-2 di mister Stellini per l’Alessandria ed il 3-5-2 del nuovo allenatore della Viterbese, Stefano Sottili. Si tratta del terzo tecnico stagionale gialloblu, che ha sostitutito Nofri Onori che a sua volta aveva preso il posto di Bertotto. Nel precedente della scorsa stagione, il 4 dicembre del 2016, l’Alessandria ha battuto quattro a zero la Viterbese con le reti di Bocalon (doppietta), Cazzola e Nicco. Pari uno a uno nel ritorno a Viterbo, grigi in vantaggio con Rosso ma raggiunti da una rete di Jefferson, il 13 aprile 2017.

QUOTE E SCOMMESSE

I bookmaker puntano sul fattore campo, con l’Alessandria considerata favorita con una quota di 1.95 proposta da Betclic per il successo interno, mentre William Hill quota 3.30 l’eventuale pareggio e Bet365 che offre a una quota di 4.20 la vittoria esterna. Over 2.5 quotato 2.04 da Bet365, che propone a 1.75 la quota per l’under 2.5.

