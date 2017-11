Arezzo Cuneo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

19 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Arezzo Cuneo (LaPresse) - repertorio

Arezzo Cuneo sarà diretta dall’arbitro Federico Longo; oggi pomeriggio alle ore 14:30 si gioca la gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone A che vede sfidarsi i padroni di casa dell’Arezzo ed il Cuneo. Una sfida che mette l’una contro l’altra due formazioni che si trovano nella parte destra della graduatoria ed in particolare l’Arezzo occupa il dodicesimo posto della classifica generale con 16 punti in 13 gare ed uno score realizzativo che racconta di 16 gol fatti e 15 incassati. Il Cuneo ha disputato lo stesso numero di gare ma avendo conquistato 13 punti si ritrova al quindicesimo posto della graduatoria per uno score di gol pari a 10 fatti e 18 subiti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Arezzo Cuneo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO CUNEO

Passando alle probabili formazioni, l’Arezzo dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con il classico 3-5-2 con Borra a difendere i pali mentre nel pacchetto a tre ci saranno Rinaldi nel mezzo, sul centro destra uno tra Talarico e Di Nardo mentre sul centro sinistra spazio a Sabatino. Nel centrocampo a cinque De Feudis centrale, Foglia come mezzala di sinistra e Yebli come centro destra, Luciani sulla fascia destra mentre Corradi andrà ad agire sulla corsia mancina. In avanti la premiata coppia composta da bomber Moscardelli e l’estroso Cutolo con Franchetti pronto ad entrare a partita in corsa. Il Cuneo dovrebbe invece giocare con un 4-3-1-2 con Stancampiano in porta, nella linea difensiva dei quattro andranno ad agire Quitadamo come terzino di destra, nel centro al posto dello squalificato Conrotto ci sarà Baschirotto con al fianco Boni mentre andrà ad agire come fluidificante di sinistra D’Ignazio. A centrocampo Pellini sarà il perno e punto di riferimento con Secondo come interno di destra e Gerbaudo quale interno di sinistra. In avanti spazio a Zamparo ed uno tra Dell’Agnello e Anastasia con il fantasista Aperi alle loro spalle.

CHIAVE TATTICA

Tatticamente questo match sarà impostato dagli ospiti soprattutto in fase di contenimento con tanto di veloci ripartenze allo scopo di trovare la difesa avversaria scoperta mentre l’Arezzo che deve assolutamente centrare i tre punti per avvicinarsi a posizioni più nobili di classifica, tocca l’obbligo di gare la gara. In particolare la formazione toscana provare con gli inserimenti degli interni di centrocampo che si gioveranno del lavoro fatto dagli attaccanti nel creare lo spazio.

PRONOSTICO E QUOTE

I principali bookmaker italiani tra cui EuroBet per questo incontro hanno previsto delle quote che anche in ragione del fattore campo, vedono abbastanza favorito l’Arezzo. Nello specifico la vittoria della compagine toscana darebbe diritto ad una moltiplica di 1.92 contro un pareggio quotato 3.20 mentre l’eventuale successo da parte del Cuneo viaggia intorno al 4,00.

