Atp Finals 2017/ Diretta finale Dimitrov Goffin: streaming video SuperTennis, orario della partita

Diretta Atp Finals 2017: info streaming video e tv, la finale Dimitrov Goffin al Master di tennis maschile si gioca alle ore 19 di domenica 19 novembre presso la O2 Arena di Londra

19 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Atp Finals 2017: la finale è tra Dimitrov e Goffin (Foto LaPresse)

Dimitrov Sock si gioca alle ore 19 italiane: eccoci alla finale delle Atp Finals 2017, il Master di fine anno che, in programma alla O2 Arena di Londra, raccoglie i migliori otto giocatori dell’anno solare in un torneo “speciale”, non solo perchè chiude la stagione ma anche e soprattutto perchè si gioca con la formula del round robin, che porta alle due semifinali incrociate. Una finale che alla vigilia in pochi avrebbero potuto pronosticare: i primi due giocatori al mondo, e dominatori del 2017, non sono presenti alla sfida per il titolo, troviamo invece due tennisti che sono all’esordio assoluto o quasi in questa competizione. Ciò non significa che la finale sarà meno bella, anche perchè il livello che hanno mostrato in questi giorni è degno della partita odierna.

Le Atp Finals 2017 sono trasmesse in diretta tv sulla televisione satellitare: l’appuntamento per tutti i possessori di un abbonamento è su Sky Sport 2, canale numero 202, con la possibilità ovviamente di seguire i match anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie alla diretta streaming video attivabile con l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che il sito ufficiale del Master è www.nittoatpfinals.com, mentre per informazioni utili sui giocatori impegnati alla O2 Arena potete rivolgervi agli account ufficiali del circuito Atp, che trovate agli indirizzi facebook.com/ATPWorldTour e, su Twitter, @atpworldtour.

FINALE INEDITA

Grigor Dimitrov non aveva mai giocato le Finals prima di quest’anno: ci era andato vicino in almeno due occasioni, senza mai riuscire a piazzarsi in classifica. Il suo problema è sempre stato mentale, perchè in quanto a talento è di sicuro nei primi cinque al mondo: il bulgaro non era quasi mai in grado di reggere la pressione delle grandi sfide, arrivando ad un passo dai grandi titoli (ha giocato per esempio una semifinale a Wimbledon e una agli Australian Open) ma senza fare il passo in più. Quest’anno si è sbloccato: dopo aver vinto il primo Master 1000 in carriera (a Cincinnati) si è presentato a Londra sapendo di avere un’occasione e l’ha sfruttata alla grande, vincendo il suo girone con tre affermazioni in tre partite. David Goffin al Master c’era l’anno scorso: aveva preso il posto di Gael Monfils giocando l’ultimo match del girone (ormai inutile), quest’anno invece la sua qualificazione è stata “diretta” e la finale se l’è meritata in pieno, perchè nel corso del torneo è stato in grado di battere sia Rafa Nadal che Roger Federer, entrambi in tre set. Se fai fuori i primi due giocatori al mondo nello stesso torneo e a distanza di pochissimi giorni qualcosa vorrà pur dire. Una finale dunque inedita ma non per questo, appunto, meno bella o interessante.

ROGER E RAFA

Per quanto riguarda i due giocatori che avrebbero dovuto sfidarsi nell’ennesima finale della loro carriera, Roger Federer e Rafa Nadal, le loro Atp Finals 2017 sono state diverse: lo spagnolo, arrivato a Londra in condizioni fisiche precarie (si era precauzionalmente ritirato da Parigi-Bercy, dove aveva raggiunto i quarti), ha perso all’esordio contro Goffin e appena dopo ha annunciato il forfait, rinunciando a vincere un titolo che non ha mai raggiunto in carriera e facendosi sostituire da Pablo Carreno Busta, che ha anche sfiorato la qualificazione alla semifinale. Federer invece ha dominato il suo girone (tre vittorie e un solo set lasciato per strada) e in semifinale aveva dominato il primo set contro Goffin: poi si è spenta la luce e probabilmente è emersa tutta la stanchezza di una stagione ai massimi livelli - ricordiamo che lo svizzero ha pur sempre 36 anni. Il belga lo ha rimontato ed è andato a batterlo, cosa che non aveva mai fatto in carriera. Il Re aveva raggiunto la finale del Master nelle ultime due edizioni che aveva disputato: dobbiamo tornare al 2013 per trovarlo fuori dalla partita decisiva della domenica. Per i due veterani del circuito resta comunque una grande stagione, ma questa precoce eliminazione ci dice anche che nel 2018 il loro fisico non potrà essere quello dei giorni migliori e che dunque qualche pausa nel corso della stagione potrà esserci.

© Riproduzione Riservata.