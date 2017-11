Benevento Sassuolo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Benevento Sassuolo info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, valida per la 13^ giornata

19 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Benevento Lazio (LaPresse)

Benevento Sassuolo, partita diretta dall’arbitro Mazzoleni oggi, domenica 19 novembre alle ore 15.00 allo stadio Vigorito, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A. Situazione sempre più nera nella città delle streghe: nessuno probabilmente, neanche ipotizzando il peggiore degli scenari e pur consapevole delle difficoltà del primo campionato di Serie A nella storia del Benevento, avrebbe immaginato una situazione del genere dopo dodici giornate di campionato, tutte chiuse con altrettante sconfitte, anche quando la squadra ora affidata a Roberto De Zerbi (prima Baroni, l’eroe della promozione) ha fatto una figura dignitosa, come prima della pausa in casa della Juventus, con il gol di Ciciretti a causare qualche brivido allo Stadium prima della rimonta firmata da Higuain e Cuadrado.

Il Sassuolo di Cristian Bucchi non è messo molto meglio: finita la leggendaria epoca di Eusebio Di Francesco, quest’anno i neroverdi emiliani hanno raccolto finora appena 8 punti e occupano una scomoda quartultima posizione in classifica. Se il campionato finisse oggi, il Sassuolo sarebbe salvo, ma è anche vero che è decisamente troppo presto per fare calcoli e ad oggi l’unica certezza è che bisognerà aumentare il ritmo per non rimanere invischiati nel fondo della graduatoria per tutta la stagione. Già a Benevento servirebbe invertire la tendenza e tornare alla vittoria, anche se ovviamente i padroni di casa non saranno dello stesso avviso…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE BENEVENTO SASSUOLO

Benevento Sassuolo sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della tv satellitare, per la precisione su Sky Calcio 5 HD, il numero 255 della piattaforma Sky. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go a tutti gli abbonati alla televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO SASSUOLO

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa De Zerbi dovrebbe optare per un coperto modulo 5-3-1-1, con Ciciretti in appoggio alla prima punta, che in assenza di Iemmello sarà uno fra Armenteros e Coda. Non al meglio Antei, in difesa potrebbe di conseguenza trovare posto fin dal primo minuto Costa, al fianco probabilmente di Djimsiti. Un ballottaggio anche a centrocampo, dove si potrebbero contendere una maglia da titolare Memushaj e Chibsah. Dall'altro lato dovrebbero trovare posto Magnanelli e Sensi nella mediana neroverde, ma li insidiano rispettivamente Manganelli e Cassata, per due ballottaggi dunque ancora aperti. In difesa Gazzola appare ancora favorito su Lirola per il ruolo di terzino destro nella consueta retroguardia a quattro del Sassuolo. In attacco puntiamo invece sul tridente con Ragusa e Politano ai fianchi di Falcinelli.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote, i favori del pronostico secondo quelle proposte dall’agenzia SNAI per il match Benevento Sassuolo vanno agli ospiti emiliani: il segno 1 infatti è quotato a 3,65, mentre il segno 2 paga 2,00 volte la posta in palio; quanto al pareggio, il segno X è proposto alla quota di 3,55.

