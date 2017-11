Catanzaro-Cosenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

19 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Catanzaro-Cosenza, LaPresse

Catanzaro-Cosenza, diretta dal signor Viotti di Tivoli, domenica 19 novembre 2017 alle ore 14.30, sarà un sentitissimo derby calabrese che andrà in scena nel posticipo domenicale, che chiuderà ufficialmente il programma della quindicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Un derby è sempre un derby, tutto da seguire anche se le due formazioni non arrivano all'appuntamento in una situazione di classifica propriamente lusinghiera.

Il Catanzaro dopo aver battuto nel turno infrasettimanale una formazione di alta classifica, ovvero il Monopoli, non è riuscito a fare il bis nella pur difficile trasferta contro il Catania secondo della classe, che si è comunque imposto solo di misura al termine di una partita molto combattuta. Il Catanzaro resta a quota quindici punti e si è fatto agganciare nella classifica del girone C del campionato di Serie C proprio dal Cosenza, reduce invece da un successo di misura in casa contro la Juve Stabia, deciso da una rete di Bruccini realizzata proprio in apertura di secondo tempo. Vittoria importantissima per i silani, visto che ha dato continuità al precedente successo esterno sul campo dell'Akragas.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA CATANZARO-COSENZA

L'incontro non sarà trasmesso in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno sul sito elevensports.it, dopo aver sottoscritto un abbonamento oppure acquistando, previa registrazione al portale, la partita come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si troveranno faccia a faccia domenica pomeriggio presso lo stadio Ceravolo di Catanzaro. I padroni di casa saranno schierati con una difesa a tre composta da Di Nunzio, Gambaretti e Sirri davanti all'estremo difensore Nordi. La coppia centrale di centrocampo sarà tutta romena, formata da Marin ed Onescu, mentre Zanini giocherà come esterno laterale di destra ed invece a Nicoletti sarà chiesto di presidiare la fascia mancina. Imperiale ed Infantino completeranno invece il tridente offensivo al fianco di Letizia. Risponderà il Cosenza con Perina in porta, Corsi schierato in posizione di terzino destro e Pinna schierato in posizione di terzino sinistro, mentre i due centrali di difesa saranno Dermaku e Idda. A centrocampo partiranno dal primo minuto Calamai, Palmiero e Bruccini, nel tridente offensivo saranno invece schierati titolari Statella e Caccavallo al fianco della punta centrale, il francese Baclet.

LA CHIAVE TATTICA

Il Catanzaro di Erra resterà fedele al suo 4-4-2, mentre il Cosenza di Braglia andrà avanti tatticamente con il 4-3-3. La storia del derby fra Catanzaro e Cosenza è ricca di sfide rimaste nella memoria dei tifosi. Il match allo stadio Ceravolo dello scorso campionato, datato 28 agosto 2016, è stato vinto dai silani con un roboante tre a zero, con doppietta di Caccetta e gol di Gambino. Pareggio uno a uno, vantaggio ospite di Arrighini e pari di Razzitti su rigore, nel precedente del 4 ottobre 2015, mentre il Catanzaro ha battuto per l'ultima volta il Cosenza, con il punteggio di tre a zero, nel precedente risalente al campionato di Serie B 1988/89.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo i bookmaker sono i padroni di casa ad essere favoriti per questo derby calabrese, con vittoria interna del Catanzaro quotata 2.30 da William Hill, mentre Bwin alza fino a 3.20 la quota per il successo esterno del Catanzaro e Betclic offre a 2.95 la quota relativa al pareggio. L'under 2.5 viene quotato 1.58 da Unibet, Bet365 propone a 2.29 la quota per l'over 2.5.

