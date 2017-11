Classifica Serie B/ Risultati 15^ giornata: oggi il posticipo Salernitana Cremonese

Classifica Serie B, risultati 15^ giornata: domenica 19 novembre si gioca allo stadio Arechi il primo posticipo tra la Salernitana e la Cremonese, entrambe ampiamente in zona playoff

19 novembre 2017 Claudio Franceschini

Classifica Serie B, risultati 15^ giornata (Foto LaPresse)

Con Salernitana Cremonese, alle ore 17:30, prosegue la quindicesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018: si tratta del primo di due posticipi, il Monday Night si giocherà infatti la sfida del Renzo Barbera tra Palermo e Cittadella. Le due squadre in campo oggi all’Arechi hanno la stessa classifica: con 21 punti occupano momentaneamente il settimo posto e sono dunque entrambe in zona playoff. La graduatoria è decisamente corta, ma i risultati del sabato hanno comunque creato un margine: quella delle due che dovesse eventualmente vincere si porterebbe sì a sole due lunghezze dalla vetta (aspettando il Palermo) ma oggi aggancerebbe “semplicemente” la sesta posizione, insieme all’Empoli che ha battuto il Cesena.

LE PARTITE DI SABATO

Sicuramente da segnalare tra le partite già vissute nel quindicesimo turno ci sono le vittorie di Bari e Parma: i pugliesi si sono imposti a Novara con due protagonisti inattesi (Petriccione e Anderson), i ducali hanno demolito l’Ascoli (4-0) e le due squadre sono, a braccetto, le nuove capolista della classifica in attesa, come già ricordato, che il Palermo eventualmente risponda confermando il primo posto rispetto alla scorsa settimana. Si è ripreso il Perugia: prima vittoria per Roberto Breda e ritorno ai tre punti dopo quasi due mesi e otto partite di digiuno, il 5-0 al Carpi è roboante e segnato dalla doppietta di Samuel Di Carmine. Situazione ancora difficile per gli umbri ma da qui si può ripartire; può farlo ancRhe il Pescara che ritrova i gol di Stefano Pettinari (due) e abbatte una Pro Vercelli ancora troppo ondivaga; cinque gol li ha segnati anche l’Empoli che ha distrutto il Cesena, capace di trovare due volte la via della rete in pieno recupero, rendendo meno amara una sconfitta che lo lascia comunque penultimo in classifica. E’ finita senza reti la sfida di Chiavari tra Virtus Entella e Venezia, con la squadra di Pippo Inzaghi che manca così la vetta della classifica; parità anche allo Zaccheria dove Foggia e Ternana rimandano il salto di qualità, anche se sono sulla buona strada. Lo stesso si può dire di Brescia e Spezia, due squadre che ambiscono ai playoff ma che per il momento devono decisamente guardarsi alle spalle.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA

RISULTATO FINALE Brescia-Spezia 1-1 - 72' And. Caracciolo (B), 78' Ammari (S)

RISULTATO FINALE Empoli-Cesena 5-3 - 14' Al. Donnarumma (E), 59’ rig. Al. Donnarumma (E), 72' Caputo (E), 76' Fazzi (C), 85' Zajc (E), 87' Krunic (E), 92' Jallow (C), 94' Moncini (C)

RISULTATO FINALE Entella-Venezia 0-0

RISULTATO FINALE Foggia-Ternana 1-1 - 4' Tremolada (T), 64' Beretta (F)

RISULTATO FINALE Novara-Bari 1-2 - 48' Petriccione (B), 91' D. Anderson (B), 97' R. Maniero (N)

RISULTATO FINALE Parma-Ascoli 4-0 - 6' Iacoponi (P), 74' R. Insigne (P), 88' Baraye (P), 94' Munari (P)

RISULTATO FINALE Perugia-Carpi 5-0 - 4' Buonaiuto (P), 9' Bandinelli (P), 33' Di Carmine (P), 60' Di Carmine (P), 65' Han (P)

RISULTATO FINALE Pescara-Pro Vercelli 3-1 - 38' S. Pettinari (P), 56' S. Pettinari (Pe), 60' Capone (Pe), 66' Morra (PV)

Classifica:

Bari, Parma 26

Palermo*, Frosinone, Venezia 25

Empoli 24

Salernitana*, Cremonese* 21

Pescara, Carpi 20

Avellino 19

Perugia, Cittadella*, Novara, Brescia, Foggia 18

Spezia 17

Pro Vercelli, Entella 16

Ternana 15

Cesena 14

Ascoli 13

* una partita in meno

