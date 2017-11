Coreografia Roma Lazio 2017 / Curva Sud e Nord: il derby della capitale nel ricordo di Gabriele Sandri

Coreografia Roma Lazio 2017, Curva Sud e Nord: ecco cosa hanno regalato prima del derby della capitale le due splendide compagini prima del fischio iniziale della gara di ieri pomeriggio.

19 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Coreografia Roma Lazio 2017 - La Presse

Se in curva Nord abbiamo visto il ricordo di Gabriele Sandri nella Sud per il derby Roma-Lazio abbiamo potuto ammirare una coreografia semplice ma molto efficace. I tifosi della Roma hanno voluto esaltare i loro colori. Su uno sfondo totalmente rosso è comparsa la scritta Roma in giallo. I tifosi giallorossi sono infatti una delle tifoserie più legate al territorio e alla loro città, da sempre pronti a portare avanti lo splendido orgoglio di appartenere alla città eterna. Nessun proclamo e grande eccesso, nessuna battuta provocatoria perché nonostante in campo poi si sia giocato per i tre punti la gara di ieri era quella della commemorazione della scomparsa dieci anni prima di Gabriele Sandri. Il pubblico giallorosso ha così voluto ricordare questo anche col rispetto nei confronti di una squadra che sportivamente è stata spesso obiettivo anche di commenti duri e attacchi diretti. Clicca qui per le foto della coreografia della Roma e della Lazio.

LA NORD RICORDA GABRIELE SANDRI

Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Gabriele Sandri, ragazzo che ha perso la vita prima di una gara della sua Lazio, poi rimandata, per un colpo esploso in maniera incosciente e senza senso. Ovviamente il calcio non si è dimenticato di lui, anzi ha voluto onorarlo nella cornice di quella che è la partita più importante della capitale, il derby. La Curva Nord gli ha dedicato la coreografia prima della gara poi persa dalla Lazio col risultato di 2-1. Compare uno splendido telo che disegna il profilo dell'aquila, simbolo della squadra biancoceleste, e al fianco quella del ragazzo che accompagna idealmente le gesta di quella squadra che in vita aveva tanto amato. Sotto il tabellone video in alto la semplice ed efficace scritta: "Gabriele". Anche lo speaker dello Stadio Olimpico ha voluto ricordare proprio Gabriele Sandri ed è stato uno splendido momento perché abbiamo visto anche la tifoseria giallorossa unita in un grande applauso per Gabriele.

© Riproduzione Riservata.