Crotone Genoa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Crotone Genoa info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, valida per la 13^ giornata

Crotone Genoa, partita diretta dall’arbitro Tagliavento oggi, domenica 19 novembre alle ore 12.30 allo stadio Ezio Scida, sarà il lunch match valido per la tredicesima giornata di Serie A. La classifica ci parla di un Crotone che, dall’alto dei 12 punti raccolti finora dalla squadra di Davide Nicola, è al momento sulla strada giusta per ottenere una salvezza più tranquilla di quella dell’anno scorso, frutto di una rimonta primaverile quasi miracolosa, memorabile ma di certo difficilmente ripetibile. Ecco perché è importante per il Crotone essere partito bene quest’anno: vincendo oggi, i calabresi si porterebbero addirittura circa a metà classifica e si potrebbe pensare a un campionato abbastanza tranquillo.

Bisognerà però fare i conti con un Genoa affamato, perché adesso è il Grifone ad occupare una posizione decisamente difficile in classifica. Servono dunque punti alla squadra adesso affidata a Davide Ballardini, che proprio a Crotone inaugurerà la sua terza esperienza sulla panchina del Genoa. Vincere avrebbe il triplo effetto benefico di un netto miglioramento in classifica, di una grande spinta psicologica e naturalmente anche di trascinare di nuovo il Crotone nella dura lotta per la sopravvivenza. Inoltre bisogna ricostruire il feeling con i tifosi, disorientati dai tanti problemi che il Genoa sta vivendo sia in campo sia fuori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE CROTONE GENOA

Crotone Genoa sarà visibile in diretta tv sia sui canali della tv satellitare, per la precisione su Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD, numero 206 e 251 della piattaforma Sky, sia sul digitale terrestre, per la precisione su Mediaset Premium Sport (disponibile anche in alta definizione). Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go oppure Premium Play a tutti gli abbonati alle due piattaforme televisive.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE GENOA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, nel Crotone Tonev è recuperato, ma l’allenatore Davide Nicola in attacco (modulo 4-4-2) dovrebbe puntare ancora sulla coppia composta da Trotta e Budimir, che aveva fatto molto bene prima della sosta. Negli altri reparti si profilano poi due possibili ballottaggi: in difesa si contendono una maglia da titolare Pavlovic e Martella, mentre a centrocampo il dubbio di Nicola sarà fra Nalini e Rohden, che con la sua Svezia parteciperà ai Mondiali. Presumibile modulo 4-3-2-1 per il Genoa di Davide Ballerini, dunque il cosiddetto albero di Natale che dovrebbe vedere Pandev e Taarabt in appoggio alla punta centrale Lapadula. Recuperato Spolli, la coppia difensiva centrale dovrebbe comunque essere formata da Rossettini e Zukanovic, mentre a centrocampo Bertolacci potrebbe togliere il posto a Omeonga.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote, secondo l’agenzia SNAI il fattore campo e la classifica non bastano a rendere favorito il Crotone sul Genoa, che potrebbe dunque fare il colpaccio: il segno 1 infatti è quotato a 2,95, mentre il segno 2 paga 2,45 volte la posta in palio; quanto al pareggio, il segno X è proposto alla quota di 3,20.

