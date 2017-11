Deejay Ten 2017/ Roma, la corsa di Radio Deejay: iscrizioni, orari e percorso (ultime notizie)

Deejay Ten 2017, a Roma la corsa di Radio Deejay: boom di iscrizioni, orari e percorso. Le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla gara podistica non competitiva ideata da Linus

19 novembre 2017 Mauro Mantegazza

La Deejay Ten toccherà anche il Colosseo (LaPresse)

La Deejay Ten 2017 a Roma sarà un grande spettacolo che oggi, domenica 19 novembre, caratterizzerà la mattina della capitale. La partenza avrà luogo alle ore 9.30 dal Circo Massimo (via dei Cerchi) e ci saranno ben tre possibili alternative: la 10 km competitiva per i più agonisti e in forma, oppure sullo stesso percorso la 10 km non competitiva o ancora una 5 km per chi semplicemente volesse godersi una domenica mattina facendo un po’ di attività fisica, magari semplicemente passeggiando. Dopo Bari, Firenze e Milano, la Deejay Ten non poteva mancare proprio a Roma: le voci di Radio Deejay naturalmente saranno presenti, da Linus (anima della corsa e grande appassionato) al Trio Medusa e poi La Pina, Diego e la Vale. Il percorso passerà per le vie del centro di Roma e, come ricorda il sito ufficiale, “vi darà l’occasione di vivere le vie della città finalmente libere dal rumore del traffico. Solo il suono dei vostri passi accompagnerà la corsa”.

PERCORSO DEEJAY TEN 2017 ROMA

ELENCO VIE 10 KM

La partenza avrà dunque luogo dal Circo Massimo (via dei Cerchi 55) e poi si svilupperà toccando piazza Bocca della Verità, via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via Cavour (con giro di boa prima di via Annibaldi), di nuovo largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali, poi il piazzale del Colosseo, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Terme di Caracalla, via delle Terme di Caracalla, via Baccelli, via di Porta Ardeatina, via della Piramide Cestia, viale Aventino, piazza di Porta Capena per tornare infine di nuovo in via dei Cerchi per l’arrivo, come la partenza collocato presso il Circo Massimo.

ELENCO VIE 5 KM

Non cambiano partenza ed arrivo, naturalmente comuni alla 10 km al Circo Massimo, naturalmente però il tracciato sarà più breve ed andrà a toccare le seguenti vie: piazza Bocca della Verità, via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via Cavour, di nuovo largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali, poi il piazzale del Colosseo, via di San Gregorio, viale Terme di Caracalla (giro di boa all’incrocio con via Antoniniana), piazza Vittime del Terrorismo e infine via dei Cerchi.

DEEJAY TEN 2017 ROMA, INFO UTILI

Il Village allestito all’interno dello Stadio Nando Martellini (Terme di Caracalla) è aperto dalle ore 7.00 per tutti i partecipanti alla Deejay Ten. Per ritirare il pettorale sarà necessario presentare la ricevuta del pagamento e anche una delega nel caso si ritirasse il pettorale di una persona terza. Il tempo massimo di gara è di 90 minuti, dopo tale orario non saranno garantiti blocco del traffico e i servizi sul percorso. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo e ogni chilometro sarà segnalato da un apposito cartello posizionato sul margine della strada.

© Riproduzione Riservata.