Fano Sudtirol/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

19 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Fano Sudtirol (LaPresse)

Fano Sudtirol, diretta dall’arbitro Marco Ricci oggi domenica 19 novembre alle ore 14:30, si gioca per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Il Fano ha vinto la sua prima e unica partita lo scorso 28 agosto, oltre due mesi e mezzo fa, e naturalmente si trova nelle ultime posizioni della classifica. Tuttavia nelle ultime due uscite casalinghe la squadra è riuscita a strappare due pareggi, mostrando di riuscire ad esprimersi meglio con la spinta del proprio pubblico. Il Sudtirol invece è reduce da sei risultati utili consecutivi, che gli hanno permesso di salire fino al decimo posto, ultimo per accedere ai play-off di fine stagione. Il Fano ha un maggior bisogno di punti ed eserciterà una pressione maggiore. Il Sudtirol dalla sua parte ha una maggior qualità tecnica, e potrà sfruttare il lavoro degli esterni per cercare di allargare le maglie difensive della compagine marchigiana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Fano Sudtirol non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI FANO SUDTIROL

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni che le due squadre dovrebbero proporre oggi pomeriggio. Il Fano del tecnico Oscar Brevi userà il 4-3-1-2 con il rombo a centrocampo. Gli interpreti saranno l'estremo difensore Miori, coadiuvato dal muro difensivo composto dai terzini Lanini e Masetti e dai difensori centrali Gattari e capitan Ferrani. A centrocampo il mediano sarà Capellupo, affiancato a destra dalla mezzala Schiavini e a sinistra da Lazzari. Sulla trequarti si posizionerà Filippini, che darà supporto ai movimenti dei due attaccanti centrali, Germinale e Fioretti. La formazione scelta dal mister del Sudtirol, Paolo Zanetti, si avvarrà del modulo di gioco 3-5-2; il portiere titolare sarà Offredi, sostenuto dalla difesa a tre formata da Vinetot, Sgarbi ed Erlic. A centrocampo i due esterni saranno Tait sulla destra e Zanchi sulla sinistra, mentre al centro si sistemeranno Berardocco, capitan Fink e Cia. I due attaccanti centrali saranno Gyasi e Costantino.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le quote proposte dalla compagnia di scommesse Bet365, la squadra ad essere favorita per la vittoria finale in questo match è il Sudtirol. La vittoria esterna degli altoatesini infatti è data a 2.39 (segno 2), il pareggio a quota 3,00 (segno X) e la vittoria interna del Fano a 2.87 (segno 1).

