Feralpi Salò Albinoleffe/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato

Diretta Feralpi Salò Albinoleffe: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 15^ giornata del girone B di Serie C

19 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Feralpi Salò Albinoleffe - LaPresse: imm. di repertorio

Feralpi Salò Albinoleffe, diretta dall’arbitro Marco Acanfora oggi domenica 19 novembre alle ore 18:30, è un derby lombardo che si gioca per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone B presso lo stadio Lino Turina di Salò. I Leoni Del Garda hanno raggiunto il sesto posto grazie alla vittoria esterna dell'ultimo turno contro il Bassano Virtus. L'obiettivo è dunque proseguire questa scia positiva e continuare a sognare. I seriani dal canto loro hanno un punto in più rispetto agli avversari diretti, e possono vantare una striscia di sei risultati utili consecutivi (tre vittorie e altrettanti pareggi). Trattandosi di uno scontro diretto in zona play-off è possibile vedere una gara piuttosto bloccata e con pochi colpi di scena, anche se il campionato di Serie C ha spesso abituato i tifosi a diverse sorprese. Certamente le due compagini eviteranno di scoprirsi, per non esporre il fianco all'avversario e non lasciare sorprendere in contropiede o con transizioni veloci degli esterni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Feralpi Salò Albinoleffe non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPI SALO’ ALBINOLEFFE

La formazione titolare della Feralpi Salò di mister Michele Serena prevederà l'utilizzo del modulo di gioco 3-4-1-2. L'estremo difensore sarà Caglioni, sostenuto dalla difesa a tre formata dai centrali Vitofrancesco, Alcibiade e capitan Emerson. Sulla linea mediana si posizioneranno Voltan nel difficile ruolo di trequartista, Dettori e Staiti come mezzali Parodi sulla fascia destra e Martin sulla fascia sinistra. Gli altri due elementi della formazione blu-verde saranno le punte centrali Guerra e Ferretti. La risposta dell'Albinoleffe del tecnico Massimiliano Alvini consisterà in un modulo di gioco abbastanza simile, vale a dire il 3-5-2. In porta verrà impiegato capitan Coser, mentre i tre difensori centrali saranno Pellicanò, Gusu e Mondonico. A centrocampo il mediano di rottura sarà Di Ceglie, affiancato dalle due mezzali Coppola e Nichetti. Sulle fasce verranno utilizzato l'esterno destro Gonzi e l'esterno sinistro Zucchett. Per completare la formazione titolare dei seriani non resta che citare la coppia d'attacco composta da Ravasio e Sibilli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine un veloce sguardo alle quote del match Feralpi Salò Albinoleffe, avvalendoci del bookmaker Bet365. La squadra favorita per il successo è la Feralpi Salò, la cui vittoria è data a 2.14. Il risultato di pareggio paga 3.10 volte, mentre il successo esterno dell'Albinoleffe è considerato ancor più improbabile, e paga 3.25 volte l'importo giocato.

