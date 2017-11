Gavorrano Carrarese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

19 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Gavorrano Carrarese (LaPresse - immagine di repertorio)

Gavorrano Carrarese, diretta dall’arbitro Luigi Carella della sezione di Bari, assieme ai due guardalinee Ylenia D'Alia della sezione di Trapani e Stefano Rondino della sezione di Piacenza, si gioca oggi per la quindicesima giornata di Serie C. Il derby toscano avrà inizio oggi, domenica 19 novembre alle ore 18.30, allo stadio Carlo Zecchini. I grossetani sono sempre all'ultimo posto della classifica, ma sono reduci da tre partite senza sconfitte, ovvero tre pareggi con Monza, Arezzo e Cuneo. La Carrarese sta lottando per altri obiettivi, ovvero la qualificazione per i prossimi playoff, che al momento sarebbero raggiunti visto il nono posto in classifica. Per i marmiferi però nelle ultime quattro partite è arrivata solo una vittoria, con un pareggio e due sconfitte. La squadra di Carrara ha dimostrato di avere un'ottima fase offensiva, ma non è riuscita a colmare le lacune difensive, problema da risolvere al più presto in chiave corsa spareggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Gavorrano Carrarese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI GAVORRANO CARRARESE

Il Gavorrano, allenato dal tecnico Giancarlo Favarin, utilizzerà il modulo di gioco 4-1-4-1. In porto giocherà l'estremo difensore Salvalaggio, coadiuvato dalla difesa a quattro composta dai terzini Papini e Gemignani e dai difensori centrali Borghini e Cretella. A centrocampo il mediano di contenimento sarà Vitiello, mentre sulla trequarti si posizioneranno al centro Conti e Finazzi, sull'esterno destro Malotti e sulll'esterno sinistro Ropolo. A completare la formazione del Gavorrano ci sarà l'unica punta centrale Moscati. Per quanto concerne la formazione della Carrarese di mister Silvio Baldini, il modulo di gioco utilizzato sarà il 4-2-3-1. In porta giocherà l'estremo difensore Lagomarsini, sostenuto dal lavoro dei due difensori centrali Cazé e Cason e dalla spinta dei due terzini Tentoni e Possenti. A costruire la manovra e a far filtro a centrocampo ci penseranno i due mediani Rosaia e Agyei, mentre davanti a loro giocherà il trequartista Biasci, affiancato dall'esterno destro Piscopo e dall'esterno sinistro Saporetti. L'unica punta della Carrarese sarà l'esperto Ciccio Tavano.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante la differente posizione di classifica sarà senza dubbio una partita equilibrata. La Carrarese ha dalla sua una maggiore qualità negli interpreti offensivi, ma non si può dare nulla per scontato. Il Gavorrano dovrà cercare di mantenere alta la concentrazione per tutti i 90 minuti, provando a sorprendere con ripartenze rapide la retroguardia avversaria. Anche l'agenzia di scommesse Bet365 considera che la Carrarese sia favorita. La vittoria della squadra ospite è data a 2.20, mentre il pareggio e la vittoria interna del Gavorrano sono quotati entrambi a 3.10.

