Giana Erminio Prato/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Giana Prato: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 15^ giornata del girone A di Serie C

19 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Giana Erminio Prato - LaPresse

Giana Erminio Prato, diretta dall’arbitro Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore e i due guardalinee Martina Bovini della sezione di Ragusa e Antonio Lalomia della sezione di Agrigento, si gioca per la quindicesima giornata di Serie C. Il match avrà luogo allo stadio comunale Città di Gorgonzola oggi pomeriggio, domenica 19 novembre alle ore 16.30. I lombardi stanno provando a risalire la china grazie a tre risultati utili nelle ultime quattro partite giocate. La squadra di Gorgonzola nell'ultimo turno ha pareggiato a reti bianche contro l'ostico Pisa. Il Prato invece è in piena zona play-out, ad un solo punto dall'ultimo posto occupato dal Gavorrano. I gigliati però sono reduci da due pareggi consecutivi, e non vogliono interrompere la striscia di risultati utili.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Giana Erminio Prato non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA PRATO

La formazione titolare della Giana Erminio, scelta dal tecnico Cesare Albè, utilizzerà il modulo classico 4-4-2. Il portiere titolare sarà Taliento, protetto nel proprio compito dai due terzini Perico e Foglio e dai due difensori centrali Bonalumi e Montesano. A centrocampo mancherà lo squalificato Pinto, dunque verranno impiegati Marotta e Degeri al centro, mentre sulle fasce giocheranno Chiarello e Iovine. Le due punte centrali saranno il ghanese Okyere e una vecchia volpe come Sasà Bruno. Il Prato dell'allenatore Pasquale Catalano scenderà in campo con il modulo 4-3-3. In porta ci sarà Sarr, aiutato dai terzini Giannini e Badan e dai difensori centrali Martinelli e Marzorati. A centrocampo Marini e Bonetto faranno da guardaspalle al creatore di gioco Fantacci. Infine a finalizzare le azioni offensive ci saranno i tre attaccanti, l'esterno destro Ceccarelli, l'esterno sinistro Piscitella e la punta centrale Orlando.

PRONOSTICO E QUOTE

La Giana Erminio dovrebbe mantenere più a lungo il possesso di palla rispetto agli avversari, cercando di sfiancarli e di sorprenderli alla lunga. Trattandosi di una partita abbastanza chiusa, bisognerà prestare attenzione a non commettere errori su calci di punizione e calci piazzati in genere. Le quote della gara emesse da Bet365 premiano i padroni di casa della Giana Erminio, la cui vittoria è data a 1.75. Il risultato di pareggio invece permetterebbe di vincere 3.39 volte la posta, mente il successo esterno del Prato è dato a 4.33.

