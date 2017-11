Gubbio Fermana/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Gubbio Fermana: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 15^ giornata del girone B di Serie C

19 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Gubbio Fermana, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Gubbio Fermana sarà diretta dall’arbitro Nicola Donda della sezione di Cormons; alle ore 18:30 di domenica 19 novembre lo stadio Pietro Barbetti apre le sue porte per la quindicesima giornata del girone B nel campionato di Serie C 2017-2018. E’ una partita che riguarda la parte bassa della classifica: certo la Fermana, che ha 17 punti, sta gettando anche uno sguardo alla zona playoff ma il suo obiettivo non può che essere quello della salvezza. Il Gubbio è partito male, si è ripreso ma non ha ancora operato il salto di qualità: a oggi sarebbe salvo, ma ha soltanto un punto di margine sulla zona retrocessione e dunque deve approfittare di questo turno casalingo per provare a migliorare la sua situazione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Gubbio Fermana non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale elevensports.it (raggiungibile anche digitando il vecchio indirizzo Sportube.tv) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Il campionato del Gubbio è come detto piuttosto ondivago: gli umbri si sono ripresi dopo una partenza con un punto in cinque giornate, ma non sono mai riusciti a vincere più di una partita consecutiva e la striscia di imbattibilità più lunga è di tre partite, due vinte e una pareggiata. Tre sconfitte nelle ultime cinque, ma la scorsa domenica è arrivata la preziosissima vittoria di Teramo. E’ stato 2-1 esterno (sul campo della Feralpisalò) anche per la Fermana nell’ultima giornata: i marchigiani sono così riusciti a spezzare una serie negativa che durava da ben sette partite (quattro vittorie e tre pareggi) e hanno festeggiato la quarta vittoria stagionale, che mancava da fine settembre. Tuttavia, dopo aver aperto il campionato con 10 punti in cinque partite, la marcia della Fermana è decisamente rallentata (infatti ci sono stati 7 punti nelle altre 8 gare). In più, dopo la partita di Gubbio per la neopromossa arriverà il turno di riposo, già il secondo in tre settimane (a causa della radiazione del Modena).

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO FERMANA

Dino Pagliari dovrebbe confermare il 4-4-1-1 con il quale è andato a vincere al Bonolis: una squadra il cui riferimento offensivo è Ettore Marchi, tornato a giocare nella sua città natale e nella squadra in cui ha mosso i suoi primi passi. Sono già 5 i gol in campionato per lui, a segno anche domenica scorsa; alle sue spalle il trequartista sarà Daniele Casiraghi, a centrocampo invece una linea nella quale Sedrick Kalombo (viene dalla Repubblica Democratica del Congo) e Ciccone saranno gli esterni, con la coppia centrale che dovrebbe essere formata da Bergamini e Luca Ricci, con il possibile inserimento di Giacomarro. Difesa con Paramatti e Lo Porto a presidiare le due corsie laterali e formare ideali catene con i giocatori più avanzati; in mezzo ci sono Dierna e Burzigotti, il portiere sarà il ventunenne Giacomo Volpe che è cresciuto nella Juventus raggiungendo anche la squadra Primavera, ma che i bianconeri hanno lasciato andare ormai nel luglio del 2016.

Anche Flavio Destro non cambierà la sua Fermana: 4-4-2 classico nel quale trova poco spazio nell’undici titolare Victor da Silva, che però risulta utilissimo dalla panchina (ha segnato il gol decisivo domenica, nei minuti di recupero). In attacco c’è la coppia formata dal veterano Marco Sansovini, un lusso per questa categoria (4 gol stagionali) e Arturo Lupoli che però dopo la straordinaria tripletta di Santarcangelo non ha più segnato (sono passati quasi due mesi). Sulle corsie esterne di centrocampo spazio a capitan Petrucci e Misin; in mezzo al campo Doninelli e Grieco sono stati entrambi ammoniti domenica, ma non rischiano la squalifica e dunque dovrebbero essere regolarmente in campo, mentre alle spalle di questa linea ecco una difesa comandata dal veterano Marco Comotto (classe ’83) che gioca al fianco di Maikol Benassi nell’assetto centrale, sugli esterni Clemente e Sperotto (insidiato da Franchini) mentre in porta ci sarà Mattia Valentini, ventenne romagnolo che ha girato tra Rimini, Cesena e Satarcangelo e lo scorso anno ha avuto, in Serie D, la prima esperienza in una prima squadra giocando tutte le partite tranne l’ultima (con la Fermana già promossa).

QUOTE E SCOMMESSE

Per Gubbio Fermana abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: ci dicono che la vittoria dei padroni di casa (segno 1) vale 2,25 mentre il pareggio, identificato dal segno X, è quotato 3,00 e il guadagno su un eventuale vittoria della Fermana sarebbe di 3,10 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. Per quanto riguarda altre quote, per Under 2,5 siamo a 1,55 e per Over 2,5 siamo a 2,20; 1,87 per la possibilità Gol, 1,77 per la quota NoGol.

