Inter Atalanta/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Inter-Atalanta: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 13^ giornata di Serie A

19 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Inter-Atalanta, LaPresse

Inter-Atalanta, diretta dall'arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, domenica 19 novembre 2017 alle ore 20.45, sarà il posticipo serale domenicale della tredicesima giornata d'andata del campionato di Serie A. Nello scorso campionato l'Atalanta ha scritto un pezzo importante della propria storia, andando a chiudere il campionato al quarto posto, per la prima volta davanti entrambe le due milanesi, imponendosi come principale realtà calcistica della Lombardia. Quest'anno però la situazione sembra già essersi riallineata verso la tradizione, con gli orobici che al momento, a quota sedici punti, sembrano aver un po' pagato le fatiche europee, mentre l'Inter con nove vittorie e tre pareggi si trova solo a due lunghezze dal Napoli capolista e ad una dalla Juventus seconda, e prima della sosta può rammaricarsi per aver mancato quello che sarebbe stato l'aggancio alla vetta con il Napoli.

Resta il fatto che il campionato sembra aperto a ogni possibile sviluppo: sicuramente per un'Inter che vanta la terza miglior difesa del campionato e che ha fatto finora dell'equilibrio la sua dote migliore, ma non bisogna dimenticare la qualità di un gruppo che con Spalletti ha ritrovato motivazioni che erano oggettivamente mancate nella scorsa stagione, nonostante elementi di importante valore in rosa. L'Atalanta difficilmente ripeterà lo straordinario exploit di un anno fa, ma l'Europa, potenzialmente raggiungibile in questa stagione anche attraverso il settimo posto, è ancora a portata di mano e soprattutto l'avventura continentale, a distanza di 26 anni dall'ultima volta, sta regalando grandi soddisfazioni agli orobici, ad un passo dai sedicesimi di finale in un girone con nomi storici e importanti del calcio europeo come il Lione e l'Everton (la prossima trasferta bergamasca sarà proprio a Goodison Park) oltre ai ciprioti dell'Apollon.

INTER-ATALANTA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IN DIRETTA INTER-ATALANTA

L'incontro potrà essere seguito in diretta tv sia dagli abbonati Mediaset Premium, sia dagli abbonati Sky. I primi potranno collegarsi sul canale Premium Sport HD del digitale terrestre pay, i secondi sui canali del satellite numero 106, 201, 206 e 251, rispettivamente Sky Sport Mix HD, Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD. Per la diretta streaming video si potrà usufruire dei servizi di Sky Go e Premium Play.

IL CONTESTO

L'Inter è ancora imbattuta in questa stagione, ma ha pareggiato due delle ultime quattro partite del campionato di Serie A. Dopo lo zero a zero in casa della capolista Napoli, la squadra allenata da Luciano Spalletti ha battuto in casa tre a due la Sampdoria, dominando tre quarti di gara ma poi soffrendo nel finale. quindi, ha espugnato sempre con qualche patema d'animo il campo del Verona, mentre prima della sosta è stato il Torino a imporre l'uno a uno a Icardi e compagni a San Siro. L'Atalanta invece, dopo il tre a zero al Verona nell'ultimo turno infrasettimanale, ha vissuto un momento di flessione. Prima il ko sul campo dell'Udinese, poi il pari con beffa a Cipro sul campo dell'Apollon Limassol, che ha negato d'un soffio la matematica qualificazione anticipata ai sedicesimi di finale di Europa League. Quindi, anche la Spal ha imposto l'uno a uno alla squadra di Gasperini, raggiunta da Rizzo dopo il vantaggio di Cristante e costretta a chiudere il match in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Freuler, che salterà dunque per squalifica questa trasferta milanese. Il precedente dello scorso 12 marzo ha visto l'Inter dilagare contro un'Atalanta che pure alla fine ha terminato davanti ai nerazzurri il campionato, con uno storco quatro posto. A San Siro l'Inter dilagò con le reti di Icardi e Banega (una tripletta per entambi gli argentini) e di Gagliardini. L'Atalanta ha perso le ultime tre sfide di campionato a San Siro contro l'Inter, con l'ultima vittoria bergamasca che risale al 23 marzo 2014, con la doppietta di Bonaventura che rese vano il momentaneo pareggio di Icardi. L'ultimo pareggio è invece lo zero a zero del 18 marzo 2012.

QUOTE E PRONOSTICO

Inter favorita in maniera abbastanza netta dai bookmaker che quotano l'affermazione interna degli uomini di Spalletti 1.75 con William Hill. Betclic offre a 3.90 la quota relativa all'eventuale pareggio, mentre Bet365 propone a una quota di 4.75 l'eventuale successo esterno atalantino. La quota per l'under 2.5 viene fissata a 2.20 da Unibet, Bet365 quota invece 1.70 l'over 2.5.

© Riproduzione Riservata.