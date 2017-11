Livorno Olbia/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Livorno Olbia: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 15^ giornata del girone A di Serie C

19 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Livorno Olbia (LaPresse, repertorio)

Livorno Olbia sarà diretta dall’arbitro Fabio Schirru; con calcio di inizio fissato per le ore 16:30 allo stadio Armando Picchi di Livorno i padroni di casa del Livorno affrontano per la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone A l’Olbia. Un incontro molto atteso ed interessante tra due formazioni che sono state certamente protagoniste in questo primo pezzo di stagione. Il Livorno è nettamente primo grazie ai 33 punti conquistati in 13 gare ed uno score che la dice lunga sulla qualità del gioco proposto (30 gol fatti e 8 incassati). L’Olbia dal proprio canto è quarto a quota 23 punti ottenuti sempre in 13 gare ma con un bilancio realizzativo che parla di 18 gol fatti ma ben 16 incassati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Livorno Olbia non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO OLBIA

Per quanto concerne le probabili formazioni, il Livorno va certamente a confermare il consueto 4-2-3-1con Mazzoni a difendere la porta mentre nel pacchetto arretrato ci saranno Gasbarro nel mezzo al fianco di Gonnelli, Franco a giocare sulla corsia mancina mentre dall’altro lato spazio ad uno tra Morelli e Pedrelli. A fare da schermo per la difesa Luci e Gemmi mentre a supporto della punta centrale Vantaggiato ci saranno tre giocatori dalle caratteristiche piuttosto offensive come Doumbia, Maiorino nel mezzo e Valiani sul fronte sinistro. L’Olbia nonostante la pesante sconfitta rimediata sul campo dell’Alessandria per 4-0 nell’ultimo turno dovrebbe confermare il 4-3-1-2 con Aresti in porta e nella linea difensiva andando da destra verso sinistra ci saranno Pisano o Pennington, nel mezzo Iotti e Dametto con Cotali per il momento favorito su Pinna. A centrocampo Biancu punto di riferimento, Feola come interno di sinistra ed uno tra Muroni e Manca dall’altro lato. In avanti la coppia centrale è composta da Ragatzu e Ogunseye con alle spalle Senesi.

CHIAVE TATTICA

Tatticamente ci attendiamo una gara in cui la Lucchese cercherà di schiacciare l’avversario nella propria metà campo attaccando a pieno organico il che metterà in grande difficoltà l’Olbia che ha già dimostrato nelle scorse domeniche di non saper dare il proprio meglio nella fase di non possesso. Naturalmente per gli ospiti la migliore arma sarà il contropiede veloce ed in tal senso sarà molto importante la prestazione che andrà a fornire Ragatzu.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse italiane tra cui anche Eurobet, in ragione di un maggior tasso tecnico e dell’importante fattore campo vedono il Livorno partire nettamente favorito. Infatti, la vittoria della squadra amaranto darebbe diritto ad un quota pari ad 1,52 contro il 3,80 offerto in casa di parità mentre l’eventuale successo esterno della compagine sarda andrebbe a premiare gli scommettitori con un corposo 6,20.

© Riproduzione Riservata.