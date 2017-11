PAGELLE/ Sampdoria-Juventus: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 13^ giornata - primo tempo)

Pagelle Sampdoria Juventus: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i giocatori che sono scesi in campo a Marassi per la tredicesima giornata del campionato di Serie A

19 novembre 2017 Stefano Belli

Pagelle Sampdoria Juventus (Foto LaPresse)

Al Ferraris di Genoa è in corso la gara valida per la tredicesima giornata di Serie A 2017-18 tra Sampdoria e Juventus, al momento il punteggio è fermo sullo 0-0: ecco i voti della prima frazione di gioco che si è da poco conclusa. I bianconeri si rendono subito pericolosi con Bernardeschi (6,5) che raccoglie il pallone sul rinvio sbagliato da Viviano (6,5) e serve Higuain (6), l'attaccante argentino viene però chiuso in corner dallo stesso Viviano che si fa perdonare per l'errore precedente. Poco dopo ci prova Mandzukic (6) con un tiro debole e centrale che non impensierisce l'estremo difensore avversario. L'occasione più importante è appannaggio di Cuadrado (6) che a tu per tu con Viviano calcia addosso al portiere della Samp, nel recupero ci prova Khedira (6) di controbalzo senza prendere bene la mira. Gli uomini di Allegri fanno la partita ma la fase difensiva dell'undici di Giampaolo è praticamente impeccabile, la Samp anche oggi sta dimostrando di essere una squadra molto ben organizzata in grado di dare filo da torcere a qualunque avversario.

VOTO SAMPDORIA 6 - I blucerchiati lasciano l'iniziativa agli avversari e si concentrano a curare la fase difensiva, facendolo nel migliore dei modi.

MIGLIORE SAMPDORIA: VIVIANO 6,5 - Al netto di qualche rinvio sbagliato fa il suo dovere su Higuain e Cuadrado chiudendogli lo specchio della porta.

PEGGIORE SAMPDORIA: BARRETO 5,5 - Decisamente rivedibile nella gestione del pallone

VOTO JUVENTUS 6,5 - I bianconeri fanno la partita ma trovare spazi nella metà campo della Samp è impresa ardua anche per i campioni d'Italia.

MIGLIORE JUVENTUS: BERNARDESCHI 6,5 - Nel ruolo di vice-Dybala non sta facendo rimpiangere la Joya anche se ovviamente gli mancano le giocate in grado di fare la differenza.

PEGGIORE JUVENTUS: PJANIC 5 - Il bosniaco non è ancora entrato in partita e sta soffrendo parecchio a centrocampo. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.