Pistoiese Piacenza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pistoiese Piacenza: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 15^ giornata del girone A di Serie C

19 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Pistoiese Piacenza sarà diretta dall’arbitro Giovanni Nicoletti; oggi pomeriggio dunque la Pistoiese affronta davanti ai propri sostenitori alle ore 16:30 il Piacenza nel match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone A. Una gara molto interessante tra due formazioni che si ritrovano vicinissime nell’attuale classifica: il Piacenza è a quota 18 punti conquistati in 13 incontri con uno score realizzativo di 17 gol fatti e 16 incassati mentre la Pistoiese è undicesima con 16 punti ottenuti sempre in 13 gare per un bilancio che racconta di 15 gol fatti e 18 subiti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pistoiese Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE PIACENZA

Passando alle probabili formazioni, la Pistoiese dovrebbe scendere sul terreno di gioco con un 3-4-2-1 con Zaccagno tra i pali e nel pacchetto dei tre Zulllo sul centro destra, Rossini nel mezzo e Nossa sul centro sinistra. A centrocampo Hamlili nel mezzo con al fianco Regoli, uno tra Mulas e De Cenco sulla corsia destra mentre dall’altra parte ci sarà senz’altro Luperini mentre a sostegno dell’unica punta Ferrari troveranno spazio Surraco e Zappa senza escludere le opzioni che portano a Vrioni e Minardi. Il Piacenza, invece, dovrebbe presentarsi con un 4-3-3 con Fumagalli in porta ed una linea difensiva composta da Mora come terzino di destra, Silva nel centro al fianco di Bertoncini mente sulla fascia mancina Masciangelo. A centrocampo al posto dello squalificato Morisini ci potrebbe essere Puttini con Della Latta e Segre come interni mente in avanti Zecca sarà il punto di riferimento centrale, Nobile attaccante di destra e dall’altro lato Scaccabarozzi.

CHIAVE TATTICA

Non c’è dubbio che la Pistoiese potrebbe soffrire particolarmente gli attaccante esterni del Piacenza che andranno sicuramente ad allargare gioco costringendo agli esterni di centrocampo della Pistoiese ad abbassarsi tantissimo. Dal proprio canto la formazione toscana potrebbe invece mettere in difficoltà il Piacenza con i trequartisti se nel caso saranno bravi a venir a prendere palla tra le linee.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le agenzie di scommesse operanti sul mercato italiano, tra cui la EuroBet, in questo incontro non c’è un favorito in maniera chiara e netta. Infatti, il successo della Pistoiese è stato fissato ad una quota pari a 2.20 contro il 3.10 previsto per il risultato di parità mentre l’eventuale successo in trasferta del Piacenza permetterebbe di ottenere una moltiplica dell’importo scommesso di 3,20 volte.

