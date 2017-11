Pontedera Monza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

19 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Pontedera Monza sarà diretta dall’arbitro Ilario Guida allo stadio Ettore Mannucci oggi pomeriggio alle ore 16:30. Si tratta di un match inserito nel programma della quindicesima giornata del campionato di Serie C girone A tra due formazioni che tutto sommato stanno rispettando le aspettative della vigilia. In particolare il Pontedera si trova a quota 15 punti conquistati in 13 gare giocate, con un bilancio realizzativo che parla di 17 gol messi a segno e ben 20 incassati. Il Monza invece si trova ampiamente in zona play off occupano la sesta piazza con 20 punti ottenuti però con una gara in più, con uno score di e18 reti all’attivo mentre sono stati sino ad oggi 13 i palloni raccolti nella propria rete.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pontedera Monza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA MONZA

Il Pontedera dovrebbe presentarsi su terreno di gioco con un classico 3-5-2 con Contini a difendere i pali e nella difesa a tre con Borri centrale, Frare sul lato di destra e Risaliti peraltro reduce dalla rete messa a segno nel match contro il Siena sul centro sinistra. A centrocampo nel mezzo il playmaker Caponi con interni uno tra Gargiulo e Paolini e Spinozzi dall’altra parte. Sulla corsia di destra spazio a Calcagni anche se non è da scartare l’ipotesi che porta a Mastrilli mentre dall’altra parte non ci dovrebbero essere dubbi sull’utilizzo di Corsinelli. In avanti la coppia dovrebbe essere composta da Pinzauti e Presenti. La risposta del Monza dovrebbe essere affidata ad uno schieramento basato sul 4-4-2 con Liverani in porta, la linea difensiva dovrebbe prevedere l’utilizzo di Trainotti come terzino di destra, Caverzasi nel centro al fianco di Riva e sulla sinistra Tentardini. A centrocampo nel mezzo per dettare le giocate Guidetti ed uno tra Galli e Perini, Gasparri o in alternativa Giudici sulla destra e l’estroso D’Errico sul fronte mancino. In avanti certo del posto Cori mentre Cogliati parte in vantaggio nel ballottaggio con Ponsat.

CHIAVE TATTICA

La gara si presenta molto interessante tra due formazioni che giocano in maniera molto diversa il che dovrebbe permettere di vedere uno spettacolo molto godibile. Nello specifico il Pontedera si andrà a giovare di un indubbio vantaggio numerico nella zona centrale mentre il Monza dovrà cercare di sfruttare le fasce laterali.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le principali agenzie di scommesse operanti nel mercato italiano con regolare licenza tra cui Eurobet, in questo incontro parte con i favori del pronostico il Pontedera in ragione di un migliore stato di forma e del fattore casa. In particolare, la vittoria del Pontedera darebbe diritto ad una quota di 2,35 contro il 3,00 previsto per l’eventuale successo esterno del Monza mentre il pareggio è fissato ad una quota di 3.10.

