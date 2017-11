Probabili formazioni/ Inter Atalanta: quote, le ultime novità live (Serie A 13^ giornata)

19 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Inter Atalanta, Serie A 13^ giornata (Foto LaPresse)

Inter Atalanta è il posticipo serale di domenica 19 novembre: si gioca alle ore 20:45 ed è valido per la tredicesima giornata. L’Inter ha rallentato appena prima della sosta per le nazionali, pareggiando a San Siro contro l’Inter e scivolando in terza posizione; tuttavia resta in piena corsa per lo scudetto, è assolutamente a contatto e sta stupendo per la sua grande solidità. Atalanta che invece ha rallentato leggermente la sua corsa, condizionata anche dall’Europa League; la Dea comunque ha tutte le possibilità di tornare nelle coppe, e oggi proverà anche a vendicare il pesantissimo 1-7 subito lo scorso anno. Andiamo allora a studiare il modo in cui le due squadre potrebbero essere schierate in campo dai loro allenatori al Giuseppe Meazza, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Inter Atalanta.

QUOTE E SCOMMESSE

Inter Atalanta, tredicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: nel dettaglio il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,70, il segno X che identifica il pareggio è quotato 3,90 mentre il segno 2, che dovrete giocare per l’affermazione esterna dell’Atalanta, vi permetterebbe di guadagnare 4,75 volte la cifra che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA

LE SCELTE DI SPALLETTI

Sono certezze granitiche quelle di Luciano Spalletti: qualche cambio qua e là il tecnico dell’Inter lo ha operato, ma sempre in determinati ruoli e mai in modo ampio. Il 4-2-3-1 con cui il tecnico toscano affronterà l’Atalanta sarà di fatto quello che ha in mente come formazione titolare: prevede Gagliardini (grande ex) insieme a Matias Vecino nella cerniera mediana a protezione della difesa, con Borja Valero schierato come trequartista e dunque panchina per Joao Mario e Brozovic, che sono le due principali alternative a disposizione e che possono all’occorrenza trasformare lo schema in un 4-3-3 (entrambi comunque possono fare i trequartisti). In difesa Nagatomo resta favorito su Dalbert: unico leggerissimo ballottaggio ancora aperto, visto che per il resto è tutto confermato con D’Ambrosio che agirà a destra e la coppia centrale, a protezione di Handanovic, che invece sarà formata da Miranda e Skriniar. Anche in attacco giocano gli stessi tre: Candreva, uno dei delusi per l’eliminazione dell’Italia ai playoff per il Mondiale, parte largo a destra lasciando a Perisic - che invece si è qualificato con la sua Croazia - la corsia sinistra. Prima punta Mauro Icardi: non era scontato vista l’infiammazione al ginocchio, ma il problema sembra rientrato e dunque l’argentino sarà regolarmente al suo posto.

I DUBBI DI GASPERINI

Due assenze pesanti per Gian Piero Gasperini, altro ex della sfida: è squalificato Freuler, che verrà rimpiazzato da De Roon al centro del campo, mentre Spinazzola è stato costretto a saltare le due partite di playoff contro la Svezia ed è ai box. A giostrare sulla fascia sinistra sarà allora Gosens; a destra invece dovrebbe esserci la conferma di Hateboer che è favorito su Castagne, mentre a completare il centrocampo gioca Cristante che, visti i precedenti nelle giovanili del Milan, affronta una sorta di derby personale al pari di Andrea Petagna, insieme al quale ha giocato con la maglia rossonera. Ci sarà anche Alejandro Gomez, che dovrebbe aver recuperato il top della condizione, e dunque si avvia verso la panchina Cornelius che, come Perisic, ha festeggiato la qualificazione della sua nazionale (la Danimarca) alla fase finale del Mondiale. Non cambia l’assetto della difesa: in porta c’è Etrit Berisha, un ballottaggio aperto è quello tra i due sudamericani Rafa Toloi e Palomino - ma il brasiliano ex Roma rimane nettamente favorito - la linea a tre sarà comandata da Caldara mentre sul centrosinistra ci sarà Andrea Masiello, il cui esordio in Serie A (con la maglia della Juventus) è avvenuto proprio in una partita contro l’Inter, persa 1-0 al Delle Alpi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA: IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 25 Miranda, 37 Skriniar, 55 Nagatomo; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Joao Cancelo, 21 Santon, 13 Ranocchia, 29 Dalbert, 10 Joao Mario, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Vanheusden

ATALANTA (3-4-2-1): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 33 Hateboer, 4 Cristante, 15 De Roon, 8 Gosens; 72 Ilicic, 10 A. Gomez; 29 Petagna

A disposizione: 91 Gollini, 28 G. Mancini, 6 Palomino, 95 Bastoni, 21 Castagne, 88 Schmidt, 32 Haas, 23 Melegoni, 27 Kurtic, 20 Vido, 7 Orsolini, 9 Cornelius

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: Freuler

Indisponibili: Spinazzola

