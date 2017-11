Probabili formazioni/ Sampdoria Juventus: quote, le ultime novità live (Serie A 13^ giornata)

19 novembre 2017 Claudio Franceschini

Sampdoria Juventus si gioca alle ore 15 di domenica 19 novembre ed è valida per la tredicesima giornata dl campionato di Serie A 2017-2018: potenzialmente una sfida spettacolare, perchè la Juventus continua a inseguire il Napoli in vetta alla classifica ed è in totale quota per vincere il settimo scudetto consecutivo, ma la Sampdoria in casa sta facendo benissimo, non perde un colpo e grazie alla crescita esterna è riuscita a posizionarsi appena sotto la zona Champions League, rappresentando dunque una valida alternativa alle big del nostro campionato. I bianconeri, per dirla tutta, non hanno certo una giornata favorevole davanti a loro; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, andiamo a vedere in che modo si potrebbero affrontare a Marassi, analizzando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Sampdoria Juventus.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Sampdoria Juventus, tredicesima giornata della Serie A, ci danno le seguenti informazioni: la vittoria della Sampdoria (segno 1) vale 6,50; il pareggio, identificato dal segno X, è quotato 4,00 mentre la vittoria della Juventus (segno 2) vi permetterebbe di guadagnare 1,55 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS

I DUBBI DI ALLEGRI

Cambio sulla corsia destra per Massimiliano Allegri: fuori Cuadrado che non sta bene, dentro Douglas Costa. Una tegola perchè il colombiano, in gol appena prima della sosta, è uno dei giocatori con il migliore rendimento nelle ultime uscite della Juventus; il brasiliano però è in crescita e non dovrebbe far rimpiangere il titolare del ruolo, anche se probabilmente partirà dalla corsia dove rende meno. A sinistra infatti dovrebbe esserci Mandzukic a meno che non si consideri di dare un’altra possibilità a Bernardeschi; a completare il reparto offensivo saranno Dybala e Higuain, con la Joya che deve riprendersi soprattutto dal punto di vista della brillantezza. A centrocampo dovrebbe essere ricomposta la coppia titolare: Pjanic ha dato ottimi segnali e tornare a giocare nel settore nevralgico, al fianco di Khedira che ancora una volta dovrebbe avere la meglio su Matuidi (il tedesco resta comunque da valutare dopo aver giocato l’amichevole contro la Francia). In difesa Rugani è pronto a prendersi la maglia da titolare al fianco di Chiellini; a destra De Sciglio contende il posto a Lichtsteiner e a sinistra Asamoah insidia Alex Sandro, i leader del reparto sono come sempre Gigi Buffon e Giorgio Chiellini - che ha segnato una doppietta alla Sampdoria in tempi recenti - entrambi reduci dalla delusione per la mancata qualificazione al Mondiale.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

L’intera rosa della Sampdoria è a disposizione di Marco Giampaolo, che dunque può mandare in campo la sua formazione migliore: in questo momento Gian Marco Ferrari ha scalzato Regini al centro della difesa e dunque sarà ancora lui a formare la coppia con Silvestre, a protezione di Viviano già in campo prima della sosta e che ha avuto altro tempo extra per tornare al 100% della condizione. Sulle corsie laterali si va verso la conferma dei soliti noti: dunque Bereszynski a destra (con Jacopo Sala in panchina) e l’ex Napoli Strinic a sinistra, a centrocampo c’è il solito Edgar Barreto che reclama un posto e potrebbe averlo in nome di un assetto più prudente. Tuttavia la Sampdoria gioca in casa e non vuole snaturarsi troppo, dunque i favoriti per le mezzali sono sempre Linetty e Praet con Lucas Torreira che aggiunge qualità in cabina di regia ed è sempre più il collante della squadra. Sarà importante l’asse che il playmaker uruguaiano riuscirà a formare con il trequartista: in tre si giocano un posto ma Gaston Ramirez è nettamente in vantaggio, anche perchè Caprari sembra essere più in competizione con Duvan Zapata per affiancare Quagliarella. Alla fine comunque a giocare dovrebbe essere il colombiano, dunque panchina per Caprari così come per Ricky Alvarez.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS: IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): 2 Viviano; 24 Bereszynski, 26 Silvestre, 13 G. Ferrari, 17 Strinic; 16 Linetty, 34 Torreira, 18 Praet; 90 G. Ramirez; 27 Quagliarella, 91 D. Zapata

A disposizione: 1 Puggioni, 92 Tozzo, 7 Sala, 19 Regini, 3 Andersen, 29 Murru, 8 E. Barreto, 28 Capezzi, 21 Verre, 11 R. Alvarez, 9 Caprari, 99 Kownacki

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: -

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 16 Szczesny, 2 De Sciglio, 21 Howedes, 15 Barzagli, 4 Benatia, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 8 Marchisio, 30 Bentancur, 14 Matuidi, 7 Cuadrado, 33 Bernardeschi

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: -

