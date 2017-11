RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: le partite di domenica (13a giornata)

Risultati Serie A, classifica aggiornata, diretta gol live score: le partite di domenica (13a giornata). Oggi proseguirà il tredicesimo turno del campionato: in campo anche Juve e Inter

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

Proseguirà quest’oggi la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, dopo i due anticipi di ieri fra Roma e Lazio, e Napoli e Milan. Oggi si giocheranno nel dettaglio sette partite, fra cui le sfide di Juventus e Inter, squadre che ambiscono a chiudere la stagione ai piani alti della classifica. Andiamo quindi a vedere tutto il programma di questa domenica di Serie A.

RISULTATI SERIE A, GLI ANTICIPI: COME SONO ANDATI?

Roma-Lazio 2-1. La Roma fa suo il derby della capitale, battendo 2-1 la Lazio e portandosi momentaneamente al terzo posto, a quota 30 punti con dodici partite giocate. Scavalcati i biancocelesti, che rimangono a 28 punti. La squadra di Simone Inzaghi è scesa al quinto posto e potrebbe subire il ritorno della Sampdoria, a patto che i blucerchiati compiano l'impresa contro la Juventus. Decisivo l'avvio sprint ad inizio ripresa dei giallorossi, a segno su rigore con Perotti dopo quattro minuti dal fischio del secondo tempo e Nainggolan, su assist dell'esterno argentino. Nella prima frazione di gioco, l'emozione più grande il gol annullato a Ciro Immobile dopo soli due minuti di gioco, annullato con decisione dall'arbitro Rocchi. L'inizio del secondo tempo è tutto di marca giallorossa. Al terzo minuto Bastos atterra in area di rigore Kolarov. Il direttore di gara non ha dubbi e concede il penalty alla formazione di Di Francesco. Sul dischetto si presenta Perotti, che non sbaglia. Passano quattro minuti ed è ancora Bastos il protagonista in negativo. Il difensore perde palla su pressione di Perotti, che serve Nainggolan. Il belga non si fa pregare una seconda volta e scaglia in rete un tiro da autentico fuoriclasse. E' il 2-0 per la Roma, che sfiora il 3-0 in una doppia occasione capitata sui piedi di Kolarov. La Lazio sembra sbandare ma riapre la partita alla mezz'ora. Il secondo calcio di rigore della stracittadina capitolina è a vantaggio dei biancocelesti, che segnano con Immobile. Nonostante l'importante forcing finale, la Lazio non riesce a riacciuffare i rivali, gli unici a godere al triplice fischio di Rocchi.

Napoli-Milan 2-1 Il Napoli fa suo il big match contro il Milan conquistando la vittoria con il risultato finale di 2-1. Un gol di Insigne nel primo tempo e la rete di Zielinski nella ripresa consentono alla squadra di Maurizio Sarri di confermare la prima posizione in classifica a quota 35 punti dopo le prime 13 partite disputate. Per i rossoneri l'ennesima sconfitta contro le formazioni di alta classifica. Sfuma, per l'ennesima volta, il cambio di passo dei rossoneri, anche se fa ben sperare la reazione ad inizio secondo tempo e nel finale, dove il gol di Romagnoli ha messo ulteriore pressione al Napoli. Primo tempo dominato da parte dei partenopei, che oltre al gol di Lorenzo Insigne avrebbero potuto segnare ancora. Oltre ad un ottimo Donnarumma, gli azzurri sono stati penalizzati dai tanti erorri sottoporta dei suoi attaccanti. Nella ripresa, parte meglio il Milan, che gioca su buoni livelli per venti minuti di gioco. La partita ora è più equilibrata, con le due squadre che non si risparmiano. A metà ripresa, Zielinski firma il raddoppio per i padroni di casa, che mettono in cassaforte il risultato. Tardiva la reazione della squadra di Montella, che trova il 2-1 quando era già iniziato il recupero. Di Romagnoli il gol del definitivo 2-1 con sui è concluso i match del San Paolo.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DELLA 13A GIORNATA

Si comincia, come al solito, con l’anticipo di mezzodì delle ore 12:30. Allo stadio Ezio Scida il sorprendente Crotone ospiterà il Genoa, per una gara che profuma di spareggio salvezza viste le posizioni di classifica occupate dalle due squadre. Sarà una gara tutta da vivere anche perché il Grifone ha recentemente esonerato Juric, chiamando Ballardini. Sono invece cinque i match in programma oggi pomeriggio alle ore 15:00, a cominciare dalla trasferta insidiosa della Juventus, che volerà allo stadio Marassi per affrontare i padroni di casa della Sampdoria. I blucerchiati di Giampaolo sono senza dubbio la squadra rivelazione di questa prima parte di campionato, avendo totalizzato ben 23 punti, che significano sesto posto, ma con una partita in meno. Vecchia Signora che invece è seconda, a quota 31, e che cercherà ovviamente di sbancare il Ferraris. Alle ore 15:00 di scena anche il Torino, che allo stadio Olimpico (o Grande Torino), ospiterà il Chievo per una sfida di metà classifica visto che la compagine piemontese allenata da Mihajlovic è ottava a 17 punti, con i clivensi che invece inseguono subito dietro, a quota 16. La Fiorentina volerà invece a Ferrara per sfidare la Spal, una partita davvero interessante, visto che la Viola ha mostrato molti alti e bassi in questo inizio stagione, e i biancoazzurri non sono formazione da sottovalutare. Infine, a completamento delle partite di oggi pomeriggio, attenzione a Udinese-Cagliari di scena al Friuli e a Benevento-Sassuolo: riusciranno i giallorossi a conquistare il loro primissimo punto in Serie A? La domenica si chiuderà con il posticipo delle ore 20:45, un’altra sfida meritevole di attenzione, visto che a San Siro, l’Inter ospiterà l’Atalanta: milanesi a quota 30 punti, e vogliosi di dimostrare il proprio valore di fronte al pubblico di casa, ma i bergamaschi stanno vivendo un’altra stagione ottima, e puntano al bottino pieno.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA

12:30 Crotone-Genoa

15:00 Benevento-Sassuolo

15:00 Sampdoria-Juventus

15:00 Spal-Fiorentina

15:00 Torino-Chievo

15:00 Udinese-Cagliari

20:45 Inter-Atalanta

Classifica: Napoli 35, Juventus 31, Roma e Inter 30, Lazio 28, Sampdoria 23, Milan 19, Torino 17, Fiorentina, Atalanta, Chievo 16, Bologna 14, Udinese, Cagliari, Crotone 12, Spal 9, Sassuolo 8, Genoa, Verona 6, Benevento 0

