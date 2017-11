RISULTATI SERIE C/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score: le partite di domenica (15a giornata)

Risultati Serie C, Classifiche aggiornate, diretta gol live score: le partite in programma (15a giornata, domenica). Anche oggi si giocheranno alcune partite della Serie C

Pedrelli, Livorno - LaPresse

Proseguirà quest’oggi e in certi casi si chiuderà, la quindicesima giornata del campionato di Serie C stagione 2017-2018. Nel dettaglio si giocheranno tutte le partite del Girone A, ad eccezione dell’anticipo di ieri e del posticipo di domani, quindi tutte le sfide restanti del Gruppo B, e infine, il posticipo del Girone C. Andiamo quindi a vedere il programma completo di questa nuova domenica di Serie C.

LE PARTITE IN PROGRAMMA PER IL GIRONE A

Partiamo quindi dal Girone A, per cui nella giornata di ieri si è tenuto l’anticipo Arzachena-Lucchese. Oggi in campo la capolista Livorno, sempre primo a quota 33 punti, che ospiterà all’Armando Picchi l’Olbia, quarta forza del gruppo con 23 punti, e gara quindi tutta da vivere. Non ne approfitterà il Siena, secondo a 27 punti, visto che i bianconeri dovranno affrontare il loro turno di riposo, mentre il Pisa, terzo con 25 lunghezze, scenderà in campo domani sera in Emilia per la sfida contro la Pro Piacenza. Trasferta in terra piemontese per la Viterbese (quinta a 21), che volerà ad Alessandria per sfidare gli omonimi padroni di casa, quart’ultimi con appena 12 punti sin qui ottenuti. Prosegue la sorprendente marcia del Monza, sesto a 20 punti, e oggi impegnato in trasferta contro il Pontedera, tredicesimo a quota 15. La Carrarese, ottava forza del Gruppo A con 20 punti conquistati, giocherà in casa del Gavorrano, fanalino di coda della classifica con appena 7 punti, mentre attenzione alla sfida di metà classifica Pistoiese-Piacenza, con i toscani che occupano il dodicesimo posto assoluto con 16 punti, mentre gli emiliani sono decimi a quota 18. Infine, a chiusura del programma del Girone A, le due partite Arezzo-Cuneo e Giana Erminio-Prato.

LE PARTITE IN PROGRAMMA PER IL GIRONE B e C

Proseguiamo quindi con le sfide del Girone B, iniziato venerdì con la sfida Padova-Triestina, e che si chiuderà quest’oggi. Il Renate, seconda forza del gruppo con 25 punti, ospiterà nel monzese il Teramo, che invece è tredicesimo a quota 14 lunghezze. Bellissimo anche il derby tutto lombardo fra l’Albinoleffe, terza formazione a quota 21 punti, e il Feralpisalò, sesto ad una lunghezza di distanza, che si terrà in provincia di Brescia. Il Pordenone (quarto a 21), otterrà invece i tre punti a tavolino visto che avrebbe dovuto affrontare il Modena, ma è noto che la compagine emiliana è stata retrocessa in Serie D dopo le note vicende societarie. Bella anche la partita di San Benedetto del Tronto, fra i padroni di casa della Sambenedettese, quinti a 20 punti, e il Bassano, che invece di punti ne ha 18 che valgono l’ottavo posto in assoluto. Sta risalendo la classifica il Sudtirol, che ora è nono assoluto a 17 lunghezze, e che oggi giocherà in casa del Fano, ultimissimo con appena sei punti conquistati in dodici gare. A completare il programma del Girone B, la sfida Vicenza-Mestre, derby del nord-est, Gubbio-Fermana, e il derby emiliano di bassa classifica Reggiana-Ravenna. Oggi si chiuderà anche il Gruppo C, con il posticipo delle ore 14:30 di Catanzaro fra i catanzaresi e il Cosenza: squadra di casa dodicesima a quota 15, inseguita proprio dai cosentini, che hanno gli stessi punti, ma che occupano il tredicesimo posto.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE A

14:30 Alessandria-Viterbese

14:30 Arezzo-Cuneo

16:30 Livorno-Olbia

16:30 Pontedera-Monza

16:30 Pistoiese-Piacenza

16:30 Giana-Prato

18:30 Gavorrano-Carrarese

Classifica: Livorno 33, Pisa 27, Siena 25, Olbia 23, Viterbese 21, Monza, Arzachena, Carrarese, Lucchese 20, Piacenza 18, Arezzo, Pistoiese 16, Pontedera 15, Giana 14, Cuneo 13, Alessandria 12, Pro Piacenza 11, Prato 8, Gavorrano 7

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE B

14:30 Fano-Sudtirol

14:30 Renate-Teramo

14:30 Sambenedette-Bassano

14:30 Vicenza-Mestre

18:30 Gubbio-Fermana

18:30 Feralpisalò-Albinoleffe

18:30 Reggiana-Ravenna

Classifica: Padova 26, Renate 25, Albinoleffe, Pordenone 21, Sambenedettese, Feralpi 20, Triestina, Bassano 18, Sudtirol, Mestre, Fermana 17, Vicenza 16, Teramo, Gubbio 14, Reggiana 13, Ravenna Santarcangelo 10, Fano 6

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA GIRONE C

14:30 Catanzaro-Cosenza

Classifica: Lecce 33, Catania 28, Trapani 25, Siracusa 23, Monopoli, Virtus Francavilla 22, Rende 20, Matera 18, Juve Stabia, Reggina 17, Bisceglie 16, Catanzaro, Cosenza 15, Sicula, Fondi 13, Casertana 12, Andria, Paganese 10, Akragas 9

