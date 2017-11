Reggiana Ravenna/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

19 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Reggiana Ravenna, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Reggiana Ravenna, che sarà diretta dall’arbitro Alessio Clerico, si gioca per la quindicesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018: per il girone B, squadre in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia domenica 19 novembre, con calcio d’inizio alle ore 18:30. Due squadre che hanno tre punti di distanza in classifica (13 la Reggiana, 10 il Ravenna) ma che sono una dietro l’altra: a oggi entrambe sarebbero costrette a giocare i playout. Se la dimensione di una sofferta corsa per la salvezza era sostanzialmente nelle attese della vigilia romagnola, per la Reggiana il contesto sarebbe dovuto essere ben altro; invece gli emiliani stanno faticando tantissimo per uscire da una situazione complicata e oggi hanno bisogno di una vittoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Reggiana Ravenna non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale elevensports.it (raggiungibile anche digitando il vecchio indirizzo Sportube.tv) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

La Reggiana è già al terzo allenatore della stagione: fallito l’esperimento Leonardo Menichini - un punto in quattro partite - la squadra ha sondato anche l’arrivo di Traianos Dellas, era quasi fatta ma all’ultimo momento c’è stato il dietrofont. L’interregno di Max La Rosa, già tecnico della Berretti, è durato lo spazio di tre partite, utili per guadagnare comunque quattro punti; poi è arrivato Sergio Eberini, e con lui la Reggiana si è ripresa. Un punto nelle prime due, poi però due vittorie consecutive (entrambe per 1-0, tra cui quella contro il Pordenone) e il pareggio al Druso contro il Sudtirol: adesso finalmente in casa granata inizia a intravedersi un po’ di luce in fondo al tunnel. Il Ravenna ha avuto un approccio difficile al campionato: tre sconfitte nelle prime cinque, però anche con due vittorie che hanno reso la classifica meno disperata. Il mese di ottobre ha portato in dote appena 4 punti in sei partite, con quattro sconfitte consecutive; da lì i romagnoli hanno poi ripreso la marcia, pareggiando a Mestre e vincendo a Gubbio, prima di cadere nuovamente, in casa, contro la Sambenedettese (1-2). La squadra fa fatica soprattutto al Benelli, dove ha vinto una sola volta (alla prima giornata) perdendo le altre cinque partite; in trasferta invece è imbattuta dallo scorso 8 ottobre (0-1 a Pordenone).

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA RAVENNA

Sergio Eberini ha confermato il modulo già adottato da Max La Rosa: un 4-3-1-2 che all’occorrenza può trasformarsi in 4-3-3, avanzando e allargando la posizione di Carlini che, di fatto, andrebbe a posizionarsi nel suo ruolo naturale di esterno destro. Allo stesso modo Napoli giocherebbe a sinistra, lasciando Cianci come riferimento avanzato; quest’ultimo rimane in ballottaggio con Altinier per una maglia da titolare. A centrocampo guida le operazioni il francese Genevier, che porta esperienza e geometrie; ai suoi lati ci sono Lombardo e uno tra l’ex Foggia Martì Riverola, se avrà superato l’infortunio della scorsa settimana, e Alessandro Cesarini con il quale la mediana emiliana sarebbe leggermente più offensiva. Nell’assetto arretrato trovano spazio Ghiringhelli e Panizzi sulle corsie laterali, con Spanò e Crocchianti che invece formano la coppia centrale che gioca a protezione del portiere Narduzzo, cresciuto nelle giovanili del Milan ma lasciato senza contratto dai rossoneri due anni fa - è poi ripartito dal Teramo e gioca la seconda stagione nella Reggiana.

Il Ravenna di Mauro Antonioli gioca con la difesa a tre, comandata da Lelj che è anche il capitano della squadra; ai suoi lati si dispongono Venturini e Capitanio, mentre in porta c’è Venturi. A centrocampo da valutare quale sia la trazione che il tecnico vorrà dare: con Magrini ci sarebbe maggiore spinta sulla corsia destra, mentre Ierardi rappresenterebbe una soluzione di maggiore contenimento. Lo stesso si può dire dall’altra parte dove Gianluca Piccoli e Portoghese sono in ballottaggio per una maglia, quest’ultimo rappresenterebbe la soluzione naturale in quella zona di campo. Al centro Severini fa il perno davanti alla difesa; sulle mezzali agiscono invece Elia Ballardini, figlio dell’attuale allenatore del Genoa (è nato infatti a Stoccolma da madre svedese) e Selleri che si occupa degli inserimenti senza palla. I due attaccanti dovrebbero essere Maistrello e Broso: il secondo ha segnato domenica, il primo ha causato l’autorete decisiva. In ballottaggio per una maglia c’è anche il senegalese Falou Samb, attenzione anche a De Sena che potrebbe avere un’occasione dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per la partita del Mapei Stadium ci parlano di una Reggiana favorita per la vittoria: per il segno 1 siamo infatti a 1,90, mentre la quota per il segno 2 che accompagna l’affermazione del Ravenna la quota è di 3,90. Per il pareggio dovrete giocare il segno X e la vincita sarebbe di 3,05 volte la cifra che avrete deciso di puntare. E’ di 1,50 la quota Under 2,5 contro il 2,30 per l’Over 2,50; siamo invece a 2,00 per il Gol e a 1,67 per il NoGol.

