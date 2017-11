Renate Teramo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

19 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Renate Teramo, diretta dall’arbitro Marco D’Ascanio oggi domenica 19 novembre alle ore 14:30, si gioca per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Uno scontro tra due formazioni che stanno, fino ad oggi, fornendo delle prestazioni abbastanza differenti permettendo di accedere a posizioni di classifica differenti. Il Renate sta disputando un grande campionato come del resto certifica l’attuale secondo posto in graduatoria con 25 punti messi da parte in 12 gare, per uno score di 16 gol messi a segno e 7 incassati. Il Teramo seppur abbia disputato una gara in più in questo momento si trova a quota 14 punti, con un bilancio gol con 14 reti realizzate ma 16 subite.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Renate Teramo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE TERAMO

Per quanto concerne le probabili formazioni, il Renate dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un offensivo 4-3-3 con Di Gregorio a difendere i pali, in difesa Vannucci nel ruolo di terzino destro, nel mezzo al fianco di Di Gennaro uno tra Malgrati e Teso mentre sulla corsia di sinistra ci sarà Anghileri. A centrocampo Pavan nel mezzo con Simonetti come interno di destra e Palma favorito su Musto come mezz’ala di sinistra. In avanti inamovibile Gomez reduce dalla doppietta con cui ha steso in trasferta il Mestre, Finocchio come attaccante di sinistra mentre dall’altra parte ci sarà Lunetta o De Micheli. Il Teramo invece dovrebbe conservare il suo 3-4-3 con Calore in porta, in difesa Sales nel ruolo di difensore di centrodestra, nel mezzo c’è un dubbio sull’utilizzo di Caidi mentre sul centro sinistra ci sarà Speranza. A centrocampo favoriti Amadio e De Grazia ma potrebbe rappresentare delle possibile sorprese le soluzioni che portano a Barbuti e Paolucci. Sulla fascia destra Ventola e sulla sinistra Varas mentre nel tridente offensivo ci dovrebbero essere Foggia nel mezzo, Terracino ad attaccare sul centro destra ed uno tra Tulli e Soumare dall’altra parte.

CHIAVE TATTICA

Non è difficile immaginare un incontro nel quale il Teramo potrebbe avere un atteggiamento molto accorto lasciando l’iniziativa al Renate che naturalmente potrà giovarsi del supporto dei propri sostenitori e su un indubbio momento di forma. Dunque gli ospiti giocheranno prettamente di rimessa mentre il Renate dovrà cercare di trovare gli spazi giusti per presentarsi pericolosamente in area di rigore.

PRONOSTICO E QUOTE

Le maggiori agenzie di scommesse operanti sul territorio italiano tra cui EuroBet, vedono favorito in maniera abbastanza netta il Renate la cui possibile vittoria darebbe comunque diritto ad una interessante quota di 1,75. Il risultato di parità invece oscilla intorno al 3,40 mentre l’eventuale colpaccio esterno del Teramo permetterebbe di moltiplicare l’importo giocato per una quota di 4,65.

