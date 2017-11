Risultati volley femminile / Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (6^ giornata, Serie A1)

Risultati volley femminile: classifica aggiornata e diretta live score delle partite in programma oggi 19 novembre 2017, valide nella 6^ giornata del Campionato di Serie A1.

19 novembre 2017 Michela Colombo

Risultati volley femminile (LaPresse)

Il grande volley femminile torna protagonista assoluto in questa domenica 19 novembre 2017 per emozionare gli appassionati con le partite valide per la 6^ giornata del Campionato di Serie A1 2017-2018. Il turno però è stata già inaugurato ieri sera alle ore 20.30 con l’anticipo giocato al Pala Verde tra Conegliano e Monza: saranno quindi 5 gli incontri in programma per questa domenica, tutti con fischio d’inizio fissato per le ore 17.00, senza alcun posticipo previsto. Per una volta il calendario del campionato di volley femminile non risulta spezzato: le coppe europee infatti stanno facendo pausa per effettuare i sorteggi per stabilire i gironi e i partecipanti delle tre serie, ovvero Champions League, Cev Cup e Challenge Cup, a cui parteciperanno anche diversi club italiani. Andiamo quindi ora a vedere nel dettaglio che cosa ci riserverà il programma ufficiale di questo 12^ turno della Serie A1.

I DUE BIG MATCH

Dando un occhio al calendario vediamo che saranno ben due le partite particolarmente sentite in questa giornata del Campionato di Serie A1: uno di quelle è il grande classica tra la Igor Gorgonzola Novara e la Foppapedretti Bergamo, formazioni storiche della massima serie del volley femminile in italia. La partita è attesa alle ore 17.00 al Pala Igor e vedrà le azzurre scendere in campo da campionesse d’Italia per affrontare uno dei dei loro spauracchi maggiori nella storia, ovvero le orobiche, che però stanno vivendo un duro momento, fuori e dentro al campo, visto che occupano l’ultima posizione a 0 punti. L’altro grande incontro è il derby dell’Altomilanese tra Busto Arsizio e Legnano, alla sua prima edizione per la regular season della Serie A1. Prima di allora infatti la stra cittadina vedeva le farfalle impegnate contro il Villa Cortese, società che però ora non esiste più.

GLI ALTRI INCONTRI

Tre quindi gli altri incontri previsti questa domenica, il cui fischio rimane atteso per le ore 17.00, che di certo non mancheranno di emozionare i tifosi dei vari club in campo. La 6^ giornata di campionato si accederà quindi anche al Mandela Forum con la partita tra Firenze e Casalmaggiore, con le rosanero attese al primo banco di prova dopo l’addio del tecnico Marcello Abbondanza, sostituito da Cristiano Lucchi, vice del romagnolo ed ex tecnico del Club Italia. In programma per questa domenica anche la partita al Pala Bandinello tra Filottrano e Modena: la formazione di Beltrami ha voglia di trovare il secondo successo in stagione, magari approfittando del momento non particolarmente esaltare che stanno vivendo le bianconere. A chiuder il programma ecco poi il match tra Pesaro e Scandicci: altro grande banco di prova quindi per le fiorentine. che inseguono il sogno delle 6 vittorie su 6 incontri.

RISULTATI VOLLEY SERIE A, 6^ GIORNATA

Domenica 19 novmbre Ore 17.00

Busto Arsizio-Legnano

Filottrano-Modena

Firenze-Casalmaggiore

Novara-Bergamo

Pesaro-Scandicci

CLASSIFICA SERIE A1

Scandicci, Conegliano 15

Novara 14

Busto Arsizio 12

Pesaro 7

Monza, Legnano, Modena 6

Firenze, Casalmaggiore, Filottrano, Bergamo 3

