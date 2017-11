Risultati volley maschile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (Serie A1 8^ giornata)

Risultati volley maschile: classifica aggiornata e diretta live score delle partite in programma oggi 19 novembre 2017 e valide nella 8^ giornata del Campionato di Serie A1 Superlega.

19 novembre 2017 Michela Colombo

Risultati volley maschile (LaPresse)

Il Campionato di volley maschile della Serie A1 torna in campo e lo fa in questa domenica 19 novembre 2017 con la sua 8^ giornata prevista per la regular season 2017-2018. Il turno di questa weekend è stato però anticipato dal match tra Ravenna e Castellana, che si è svolto venerdì sera in casa della Bunge alle ore 20.30. Avendo quindi fatto gli opportuni calcoli e ricordando che la partita in programma tra Trento e Latina avrà luogo solo il prossimo 23 novembre 2017 (ore 20.30 presso il PalaTrento), notiamo subito che saranno appena 5 gli incontri previsti per questa domenica. Come al solito anche per quanto turno della Superlega il fischio d’inizii su tutti i campi impegnati nella Serie A1 è atteso alle ore 18.00: andiamo quindi subito a dare un occhio al programma di questo emozionante turno del massimo campionato di volley maschile.

I BANCHI DI PROVA DELLE BIG

Siamo ormai giunti alla ottava giornata del Campionato e nella classifica della serie A1 si sono già delineate quelle società che si candidano al ruolo di protagonista in questa stagione: andiamo quindi a vedere quali saranno i banchi di prova delle big di questa prima parte della regular season, facendo conto che la grande sorpresa Ravenna ha già disputato il suo anticipo contro Castellana. Partendo da Perugia, capolista a pieni punti, ricordiamo che gli umbri affronteranno oggi in trasferta Vibo Valentia, in una delle partite più calde messe in programma. Alle ore 18.00 scenderà in campo anche la seconda forza della Superlega, ovvero il Modena di Stoychev. chiamato oggi in campo contro la Revivre Milano di Andrea Giani. Benchè la squadra giallolbu approdi a questo incontro da favorita, va detto che i lombardi non sono certo un avversario semplice da superare, dato che la Revivre ha mostrato parecchio carattere anche contro le grandi. Infine ecco Civitanova, che dopo aver disputato il suo anticipo della 12^ giornata contro Piacenza, vanta ora la quarta piazza: da qui i marchigiani affronteranno alla Candy Arena Monza, in cerca di una nuova affermazione dopo il quinto KO della stagione, registrato nel turno precedente contro Padova.

GLI ALTRI MATCH DEL TURNO

Saranno quindi due gli altri incontri previsti per questa domenica per chiudere il programma dell’8^ giornata del Campionato di Serie A1: fischio d’inizio atteso quindi per le 18.00 al PalaBanca per la partita tra Piacenza e Padova. Un match da mezza classifica quindi tra due formazioni, che finora hanno mostrato un ottimo andamento, registrando rispettivamente 5 vittorie per i lupi e 3 per i bianconeri, che pure registrano un match in meno rispetto agli avversari. Il secondo e ultimo incontro sarà poi atteso al Palasport di Frosinone tra Sora e Verona: i ragazzi di Barbiero sono ancora alla ricerca di primi punti di peso in questa prima parte della stagione, mentre i gialloblu dopo la sofferta vittoria conseguita su Ravenna, hanno voglia di scalare ulteriormente la graduatoria.

RISULTATI SERIE A, 8^ GIORNATA

Domenica 19 novembre 2017 - Ore 18.00

Modena-Milano

Monza-Civitanova

Piacenza-Padova

Sora-Verona

Vibo Valentia Perugia

CLASSIFICA SERIE A1

Perugia 21

Modena 18

Civitanova 17

Ravenna* 14

Piacenza° 13

Padova 10

Verona* 9

Latina, Vibo Valentia, Milano 8

Trento 7

Monza 6

Castellana* 4

Sora 1

* un match in meno

° un match in più

