Salernitana Cremonese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Salernitana Cremonese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B

Salernitana Cremonese, partita che sarà diretta dall’arbitro Daniele Chiffi, si gioca alle ore 17:30 di domenica 19 novembre ed è uno dei posticipi della quindicesima giornata per la Serie B 2017-2018. Si tratta di due squadre che, partite come outsider e con l’obiettivo della salvezza, stanno facendo bene riuscendo a mantenere una posizione virtuale nei playoff: entrambe hanno 21 punti ed entravano in questa giornata con il sesto posto in classifica, e con la possibilità di agganciare la seconda piazza. Potere di un torneo cadetto che non ha ancora trovato il suo vero padrone, e con una graduatoria nella quale le cose continuano a cambiare. Dunque non si possono tracciare bilanci affrettati, ma mettere punti in cascina in questo momento della stagione può essere davvero utile per il futuro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salernitana Cremonese verrà trasmessa in diretta tv soltanto per gli abbonati al pacchetto Calcio del satellite a pagamento: il canale è Sky Calcio 2 (per tutti gli altri, codice d’acquisto 410062), ovviamente con la possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, che vi consentirà di seguire la partita di Serie B anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e senza costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

La Salernitana è una delle squadre più continue di questo campionato: fino a qui ha perso solo una volta (a Carpi) ed è imbattuta da oltre due mesi con un bilancio di quattro vittorie e sette pareggi. Alberto Bollini è specializzato nelle rimonte: quella di Pescara e quella di Cesena (della scorsa domenica) hanno fruttato due punti mentre resta incredibile quella nel derby contro l’Avellino, con tre gol tra il 73’ e il 96’ a trasformare uno 0-2 in un trionfale 3-2 esterno. Adesso i campani devono provare a fare il passo in più, magari accettando di perdere qualche partita ma per provare a vincerne un numero maggiore. La Cremonese arriva dalla sconfitta interna contro il Palermo - in rimonta - ma in precedenza aveva una striscia di otto risultati utili (tre vittorie e cinque sconfitte); la squadra di Attilio Tesser ha perso solo tre volte in questo campionato e domenica è caduta per la prima volta allo Zini, peggiorando così la sua media punti che adesso dice che il rendimento esterno è migliore (11 punti in 7 gare). Squadra che segna tanto (23 gol) ma subisce parecchio (17): trovare equilibrio tra i reparti potrebbe essere il segreto per agganciare i playoff.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CREMONESE

Bollini deve fare a meno di Leonardo Gatto, espulso domenica: Di Roberto rappresenta la soluzione naturale per ricoprire il ruolo di esterno destro nel 3-5-2 schierato dal tecnico. Per il resto formazione che dovrebbe essere confermata, anche se Alessandro Rossi spinge per una maglia da prima punta e potrebbe toglierla a Bocalon, con la conferma invece di Alejandro Rodriguez; in porta ci sarà il lituano Adamonis, nello schieramento difensivo spazio a Valerio Mantovani come centrale con Luigi Vitale e Pucino (che deve farsi perdonare l’autorete di Cesena) a completare il reparto. A centrocampo, con Di Roberto a destra ci sarà il portoghese Alex Freitas sull'altra corsia; Signorelli comanda le operazioni come playmaker davanti alla difesa, l’assetto offensivo è garantito dalla presenza di Minala e Matteo Ricci (in gol domenica) che agiranno sulle mezzali. Attenzione anche a Giuseppe Rizzo: è in ballottaggio per una maglia nella zona nevralgica del campo, più probabilmente potrà entrare a partita in corso.

Rispetto alla sconfitta di domenica, la Cremonese potrebbe cambiare qualcosa anche se è difficile capire in che reparto: potrebbe forse essere il momento di Cavion, che prenderebbe il posto di Daniele Croce in una naturale staffetta di centrocampo. In mezzo al settore nevralgico ci sarebbe sempre Pesce, con Arini schierato sul centrosinistra; davanti invece spazio ancora ad Antonio Piccolo alle spalle delle due punte. Da valutare Paulinho: con il brasiliano disponibile uno tra Andrea Brighenti e Mokulu Tembe si accomoderebbe in panchina e Scappini diventerebbe automaticamente la quarta scelta per il reparto offensivo. Davanti al portiere Ujkani invece ci sarà una linea difensiva con Almici e Renzetti schierati in qualità di terzini, coppia centrale formata invece da Canini e Claiton dos Santos che una settimana fa aveva fatto sognare tutto il popolo grigiorosso segnando il gol del momentaneo vantaggio contro il Palermo.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ la Salernitana a essere favorita, almeno secondo le quote Snai: in una partita tra due squadre che hanno lo stesso rendimento in campionato conta il fattore campo, e allora i campani hanno una quota di 2,30 sul segno 1 contro il 3,25 che è invece quotato per il segno 2, che identifica ovviamente la vittoria esterna della Cremonese. Per il pareggio dovrete giocare il segno X e il guadagno sarebbe di 3,10 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

