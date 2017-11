Sambenedettese Bassano/ Streaming video, diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

19 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Sambenedettese Bassano - LaPresse, imm. di repertorio

Sambenedettese Bassano, diretta dall’arbitro Simone Sozza oggi domenica 19 novembre alle ore 14:30, si gioca per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone B presso lo stadio Comunale di Riviera delle Palme a San Benedetto del Tronto. Una sfida molto interessante che mette di fronte due compagini che si ritrovano attualmente a competere per il medesimo obiettivo ed ossia l’ingresso nella zona Play Off. Nello specifico la Sambenedettese occupa il quinto posto della graduatoria con 20 punti conquistati in 12 gare disputate, con un bottino di 16 gol realizzati e 12 incassati, mentre il Bassano è ottavo forte di 18 punti conquistati in 13 gare, con uno score di 14 gol all’attivo e 13 subiti. Dal punto di vista statistico è interessante sottolineare il momento di crisi che sta attraversando il Bassano, che ha visto scemare quello che era stato un ottimo inizio di stagione per effetto di 4 sconfitte di fila.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Sambenedettese Bassano non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE BASSANO

Passando alle probabili formazioni, la Sambenedettese dovrebbe adottare un sistema di gioco basato sul 3-4-3 con Aridita tra i pali ed un pacchetto difensivo a tre con Miceli perno centrale ed ai fianchi gli ottimi Conson e Patti. A centrocampo l’ex mediano del Palermo Bacinovic con al proprio fianco uno tra Gelonese e Damonte mentre sulla fascia di destra ci sarà Rapisarda e dall’altro lato Tomi autore di un gol molto importante nell’ultima giornata. In avanti tridente molto variegato con Di Massimo nel mezzo, l’estro di Esposito sulla corsia di destra mentre sul fronte di sinistra ci sarà uno tra Valente e Troianiello. La risposta del Bassano sarà incentrata con un più classico 4-3-1-2 con Grandi tra i pali ed in difesa Andreoni nel ruolo di terzino destro, Barison centrale al fianco di Bizzotto e Karkalis come terzino mancino. A centrocampo nel mezzo si potrebbe puntare su Stevanin facendo riposare Proia con ai fianchi Laurenti e Bianchi. In avanti Fabbro e Minesso che verranno supportati da Ventilucci.

CHIAVE TATTICA

Il momento del Bassano è molto delicato il che potrebbe influire enormemente sull’atteggiamento tattico iniziale con gli ospiti che potrebbero essere abbastanza timorosi permettendo così alla Sambenedettese di guadagnare ulteriore terreno. Da sottolineare che il Bassano potrebbe adottare il contropiede come principale arma mentre la Sambenedettese allargando gli esterni offensivi potrebbe giovarsi di utili 2 contro 1 per arrivare sempre sul fondo mettendo palloni interessanti nel mezzo.

PRONOSTICO E QUOTE

I principali bookmaker italiani tra cui anche EuroBet ritengono che il Bassano possa essere ancora in piena crisi per cui vedono la Sambenedettese favorita in questo incontro. Nello specifico la vittoria dei padroni di casa è fissata ad una quota di 2.05 contro il 3.20 del pareggio mentre la possibile vittoria esterna scaccia crisi per il Bassano darebbe diritto a 3,55 volte la posta in palio.

