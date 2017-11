Sampdoria Juventus/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

19 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Sampdoria-Juventus, LaPresse

Sampdoria-Juventus, diretta dall'arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, domenica 19 novembre 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida del programma pomeridiano della tredicesima giornata d'andata del campionato di Serie A. Sampdoria-Juventus sarà una sfida di alta classifica, considerando come la squadra di Giampaolo si sia ormai consolidata come realtà di questo campionato. Sesta in classifica a quota ventitré punti, a quattro lunghezze dal Milan settimo e con la partita contro la Roma ancora da recuperare, la Samp sembra davvero poter puntare ad una qualificazione europea nella prossima stagione, sicuramente per l'Europa League, ma al momento le distanze in classifica non precludono obiettivi più ambiziosi per i blucherchiati. Che contro la Juventus proveranno a capitalizzare il grande entusiasmo del derby, considerando che dagli anni Cinquanta la Sampdoria non riusciva a vincere tre sfide consecutive contro il Genoa in Serie A.

La Juventus dalla sua sa di non dover rallentare, l'ultima sofferta vittoria contro il Benevento fanalino di coda ha comunque messo in luce una squadra non ancora al cento per cento del proprio potenziale, anche se Allegri comincia a vedere i frutti di un lavoro che al momento, con trentacinque reti realizzate, vede quello juventino essere il miglior attacco del campionato. Il Napoli capolista al momento è lontano solo un punto, e fatta eccezione per il momento di crisi in cui i bianconeri hanno raccolto solo un punto nelle sfide contro Atalanta e Lazio, va sottolineato come i campioni d'Italia in carica abbiano sempre vinto. Certo, la Champions League può rappresentare sempre un pensiero non indifferente con la sfida contro il Barcellona già alle porte, ma per essere credibili in chiave Scudetto i bianconeri dovranno accelerare.

SAMPDORIA-JUVENTUS, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE SAMPDORIA-JUVENTUS

La diretta tv della partita sarà disponibile sui canali 201 e 206 del satellite, rispettivamente Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD, mentre sul digitale terrestre pay la partita sarà trasmessa sul canale Premium Sport 2 HD. Per gli abbonati alle due piattaforme, ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell'incontro sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.

IL CONTESTO

La Sampdoria è arrivata alla terza sosta stagionale per l'attività delle Nazionali con quattro vittorie ottenute nelle ultime cinque partite in Serie A. A Marassi la squadra di Giampaolo ha dettato legge, battendo Atalanta, Crotone e Chievo e vincendo nell'ultimo weekend prima della pausa anche il derby contro il Genoa che era squadra ospitante. Unico passo falso, la sconfitta in casa dell'Inter in cui i blucerchiati si sono comunque confermati duri a morire, rimontando dallo zero a tre al due a tre, ad un passo da quella che sarebbe stata una grande impresa contro un'Inter che si sentiva già sicura della vittoria. La Juventus dopo lo scivolone interno contro la Lazio ha vinto quattro partite consecutive in campionato, contro Udinese e Milan in trasferta e contro Spal e Benevento in casa. In Champions League i bianconeri fanno più fatica, l'ultimo pari in casa dello Sporting Lisbona ha lasciato aperti diversi discorsi da chiudere nelle ultime due partite, contro Barcellona e Olympiakos, per accedere agli ottavi di finale della massima competizione europea. Nell'ultimo precedente giocato nella Marassi blucerchiata, il 19 marzo 2017, la Juventus ha espugnato di misura il campo della Sampdoria grazie ad una rete di Cuadrado messa a segno dopo sette minuti nel primo tempo. La Sampdoria ha perso gli ultimi quattro precedenti giocati in casa in Serie A contro la Juventus. L'ultimo successo dei genovesi risale al 18 maggio del 2013, tre a due con reti messe a segno da Eder, De Silvestri e Icardi, mentre la Juventus realizzò i suoi gol con Quagliarella e Giaccherini. L'ultimo pari tra le due formazioni al Ferraris è invece lo zero a zero del 23 gennaio 2011.

QUOTE E PRONOSTICO

Juventus favorita dai bookmaker su un campo comunque decisamente ostico: vittoria esterna dei bianconeri quotata 1.55 da William Hill, mentre Betclic fissa a 4.10 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre invece a 7.0 la quota per il successo interno blucerchiato. L'over 2.5 viene quotato 1.80 da Bet365, l'under 2.5 viene proposto a una quota di 2.07 da Unibet.

