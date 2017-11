Spal Fiorentina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

19 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Spal Fiorentina, Serie A 13^ giornata (Foto LaPresse)

Spal Fiorentina, che verrà diretta dall’arbitro Calvarese, si gioca alle ore 15 di domenica 19 novembre per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Una sfida interessante tra due squadre che hanno ovviamente obiettivi diversi: la Spal, tornata nel massimo campionato dopo quasi 50 anni, punta unicamente a salvarsi e al momento starebbe tenendo fede alla programmazione. Diverso il discorso per la Fiorentina, che nonostante la rivoluzione estiva deve onorare la corsa alle coppe europee; non sta facendo male in termini generali ma è già lontana dal sesto posto (7 punti) e rischia ancora una volta di essere fuori dalle competizioni internazionali. Sia come sia, una partita che entrambe le squadre tengono a vincere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spal Fiorentina è trasmessa in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: sul satellite il canale è Sky Calcio 2 (codice d’acquisto 409640), sul digitale terrestre invece dovete andare su Premium Calcio 1 o Premium Calcio 1 HD. Naturalmente ci sarà la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video attivando la rispettiva applicazione (Sky Go e Premium Play), mentre su Sky Super Calcio e Premium Sport (anche in HD) vanno in onda i programmi Diretta Gol, che mostrano highlights e azioni salienti da tutti i campi in campo reale.

IL CONTESTO

Il rendimento della Fiorentina è ancora troppo ondivago per pensare all’Europa: finora la squadra di Stefano Pioli non ha trovato il giusto equilibrio e, dopo aver vinto tre partite consecutive sfruttando anche il calendario, è tornata nell’anonimato perdendone due in serie. Se il 2-4 (pure interno) contro la Roma ci sta, il ko di Crotone resta pesante; il problema della Fiorentina è quello di aver perso punti preziosi un po’ ovunque, dal ko interno contro la Sampdoria a quello di Verona (contro il Chievo) subito in rimonta, tuttavia le potenzialità per fare un campionato di alto livello ci sono. La Spal ha passato otto giornate senza vincere e in questo lasso di tempo ha ottenuto solo un pareggio, per di più in casa contro il Crotone; poi ha sfruttato la crisi del Genoa per tornare alla vittoria, e la settimana seguente si è anche permessa di pareggiare a Bergamo. La rosa è ben costruita e le prestazioni sono convincenti; naturalmente bisognerà tenere un livello accettabile per tutto il campionato e provare a non perdere troppi punti nelle sfide dirette per la salvezza. Partita speciale per Leonardo Semplici, che ha guidato la Primavera della Fiorentina con risultati ottimi, tanto da fargli guadagnare per l’appunto la panchina della Spal.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL FIORENTINA

Ancora una lunga lista di indisponibili per la Spal: Semplici dovrebbe confermare il 3-5-2 con Alfred Gomis tra i pali, con linea difensiva guidata da Vicari e nella quale dovrebbero trovare spazio anche Salamon e Felipe, che agiranno leggermente più larghi. A centrocampo torna disponibile Schiattarella: uno tra capitan Mora e Alberto Grassi dovrebbe dunque fargli spazio ripristinando un centrocampo con Viviani ad agire in posizione di playmaker davanti alla difesa. Sugli esterni il solito dubbio tra Mattiello e Filippo Costa viene risolto dal fatto che quest’ultimo è in infermeria: spazio dunque al giovane di proprietà della Juventus, mentre a destra la maglia sarà senza discussioni di Manuel Lazzari. Per quanto riguarda la coppia di attaccanti, Antenucci non ce la fa: sarà dunque Paloschi ad affiancare Borriello, con Federico Bonazzoli che sarà la prima alternativa dalla panchina.

Badelj è vittima di una lesione al bicipite femorale: il suo posto in mezzo al campo verrà preso da Carlos Sanchez che rappresenta il suo sostituto naturale. Pioli conferma il 4-3-3 che si è visto nelle ultime uscite: significa che Benassi agisce da mezzala sinistra al fianco di Veretout, che dovrebbe scalare al centro della linea lasciando invece il colombiano a fare l’altro interno. La posizione degli esterni si alza: la buona notizia per la Fiorentina è il ritorno di Thereau che sarà schierato sulla sinistra, dall’altra parte Federico Chiesa mentre la prima punta sarà Giovanni Simeone, tornato a segnare anche se il suo gol contro la Roma sarà inutile. Invariata la difesa: Pioli ha fatto ben poco turnover in questa stagione e ancor meno nel reparto arretrato, che vedrà la presenza di Laurini (nuovamente a disposizione) e Biraghi sulle fasce con German Pezzella e Astori a protezione di Sportiello.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante si giochi al Mazza, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai danno alla Fiorentina il vantaggio dei pronostici: per la vittoria viola, identificata dal segno 2, la quota è di 1,90 mentre per l’affermazione casalinga della Spal (ovviamente segno 1) il valore è di 3,90. Ci sarebbe un guadagno di 3,65 volte la cifra messa sul piatto in caso di pareggio, per il quale dovreste giocare il segno X.

